Marco e Beatrice matrimonio, c’è la data: una lettera d’amore svela tutto

Uomini e Donne gossip, Marco e Beatrice verso le nozze: la Valli scrive una lettera d’amore al futuro marito

Curiosi di scoprire quando si sposeranno Marco Fantini e Beatrice Valli? Forse abbiamo una data. Stasera è stata una serata importante per Marco, impegnato in un evento di lavoro altrettanto importante visto che ha sfilato in passerella per Intimissimi. Beatrice ha scritto una lettera al suo futuro marito, che poi lui ha deciso di postare, almeno in parte, su Instagram. Marco non ha pubblicato tutta la lettera, ha deciso di tenere una parte per sé, come ha scritto. Ma nelle righe che ha deciso di condividere con i fan non ci è sfuggito un dettaglio molto importante sul matrimonio con Beatrice… Ed è proprio da questo dettaglio che abbiamo intuito la data del matrimonio!

Marco e Beatrice matrimonio, la dichiarazione d’amore dell’ex corteggiatrice

La Valli ha scritto una vera dichiarazione d’amore al compagno: “Poche volte servono tante parole, soprattutto tra di noi! Sono passati sei anni e non posso e voglio chiedere di più di ciò che abbiamo e di ciò che ci siamo costruiti fino a ora. Siamo ragazzi che amano sognare insieme, siamo complici in amore e siamo una cosa unica in famiglia”. Beatrice ha proseguito scrivendo le cose che ama di più di Marco, e cioè il suo essere accondiscendente, spensierato e il suo attaccamento alla famiglia e all’amore che prova verso di loro. Poi ha aggiunto: “Hai amato da subito ciò che avevo alle spalle, hai amato da subito ciò in cui credevo e hai amato da subito la mia anima (un po’ esplosiva). Da tutto ciò ho capito di cosa avevo bisogno realmente, di un uomo, di un padre dei miei figli e di un marito proprio come te”.

Marco e Beatrice si sposano, la data del matrimonio: “Tra 11 mesi sarà per sempre un noi”

Beatrice non ha usato il termine marito a caso. Da ciò che ha scritto dopo, infatti, pare di capire che la coppia abbia fissato una data del matrimonio! Ecco le sue parole: “Ebbene sì mio marito, manca sempre meno al nostro giorno, al nostro momento e al nostro noi. Perché sarà proprio così, tra 11 mesi sarà per sempre un noi”. Considerando che ha consegnato la lettera a Marco oggi, 29 ottobre, e che la proposta da sogno è arrivata lo scorso 29 settembre, allora verrebbe da pensare che Marco e Beatrice si sposeranno il 29 settembre 2020. Giorno più o giorno meno, il periodo dovrebbe essere quello visto che lei ha scritto che mancano undici mesi.