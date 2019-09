Marco e Beatrice si sposano davvero, proposta da sogno: “Sto piangendo”

Uomini e Donne, Marco e Beatrice si sposano: stavolta è tutto vero, nessuno scherzo!

Marco e Beatrice si sposano davvero! Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, dopo aver scherzato con i fan a lungo è arrivato il giorno della proposta di matrimonio. Marco Fantini si è fatto desiderare, ma alla fine è riuscito a regalare una proposta da sogno alla sua Beatrice. Le ha chiesto di sposarlo in uno dei posti che le ragazze sognano di più, a fare da sfondo infatti c’era la magnifica e illuminatissima Tour Eiffel. Esatto, Marco ha organizzato la proposta di matrimonio a Parigi! I due si trovano nella città francese per la fashion week e oggi hanno festeggiato il compleanno di lui con la vista mozzafiato della Tour Eiffel. Ma c’era anche altro da festeggiare, perché proprio oggi Marco ha chiesto a Beatrice di sposarlo!

“Will you marry me?”, ha scritto subito dopo la proposta Marco su Instagram, pubblicando la foto dell’anello al dito di Beatrice. Finalmente l’anello è arrivato, e diciamo finalmente perché ormai i fan scherzavano insieme alla coppia su questo momento. Beatrice è al settimo cielo, è riuscita solo a scrivere queste parole subito dopo aver detto sì: “Non potete capire l’emozione, sto ancora piangendo, domani vi racconterò tutto. Nel frattempo, posso solo dire: Marchini finalmente ha fatto uscire l’anello”. Come avete letto, anche la bellissima Valli e futura signora Fantini ha sottolineato che Marco si è finalmente deciso. Dopo averci riso su a lungo, stuzzicando Marco insieme ai fan, oggi Beatrice ha vissuto un momento magico dicendo sì all’uomo che ama da anni e con cui ha una figlia, Bianca. Il modello ha postato una romantica foto in cui abbraccia la sua futura moglie e hanno dei sorrisi pazzeschi. “In questo compleanno non potevo scegliere e ricevere regalo più bello. Ricevere quel sì vale più di tutto! Ti amo”, questo ha scritto lui sotto allo scatto.

Beatrice ha promesso di raccontare la proposta domani, ma intanto non è riuscita a trattenere del tutto l’emozione del momento. Poco fa, infatti, ha scritto su Instagram: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà. Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione. Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di sposarmi. Sì, voglio essere tua moglie. Per sempre”. Tanti auguri a Marco e Beatrice presto sposi!