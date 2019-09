UeD Lorenzo e Claudia sposi? Serata di provocazioni: l’ex tronista senza parole

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi innamoratissimi dopo Uomini e Donne

La storia di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne, e lo vediamo tutti dalle storie che i due condividono su Instagram; foto e filmati che – come senz’altro saprete – mostrano un’affinità crescente tra i due innamorati che non vivono solo di dolcezza e coccole ma anche di tanto tanto divertimento. Negli ultimi tempi si è parlato anche di una presunta gravidanza di Claudia – gossip su cui lei stessa è intervenuta – e tra non molto, vedrete, s’inizierà a parlare di matrimonio; le coppie che nascono ogni anno in effetti sono tante ma i contenuti dei pettegolezzi sono sempre quelli…

UeD, Lorenzo e Claudia a un matrimonio: il lancio del bouquet e le parole di lei

Recentemente Lorenzo e Claudia sono stati invitati a un matrimonio, e proprio il lancio del bouquet li ha resi protagonisti di un simpatico siparietto: il bouquet infatti è finito tra le mani della Dionigi che subito ha colto la palla al balzo per provocare il suo Kobra. “Raga’ – queste le sue parole in una storia recentemente pubblicata su Instagram –, ebbene sì! La mia amica ha lanciato il bouquet e indovinate chi l’ha preso? Per la gioia del Kobra l’ho preso io! Quindi, amore? Amore? Ecco la sua risposta, raga’”. Lorenzo nel frattempo stava fumando un sigaro e potete ben immaginare come ha reagito alla proposta.

Claudia e Lorenzo sposi? Per adesso no: la reazione di Lorenzo alla provocazione di Claudia

“Min…a – ha esclamato scimmiottando il dialetto siciliano –, con tutte quelle che stavano proprio la mia!”. “E sì – ha controbattuto Claudia –, amore, è destino! Questo [il bouquet, ndr] verrà a casa con me questa sera, e dormirà con me”. Subito dopo Claudia ha postato una foto, quella che vedete in apertura del post, commentandola in modo molto eloquente: “Lorenzo sprizza di gioia da tutti i pori”. Insomma almeno per il momento questo matrimonio “non s’ha da fare”.