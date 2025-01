UeD, la reazione di Amal post puntata: bordata social a Michele

Oggi, mercoledì 8 gennaio, è finalmente andata in onda la puntata di Uomini e Donne che ha portato alla cacciata di Michele Longobardi dal programma. Maria De Filippi ha mostrato le esterne tra Michele e Veronica, provocando la rabbia di Amal e Mary. Nel corso della puntata, l’ex corteggiatore ha sorpreso Mary affermando di non sentire che tra loro sia nato qualcosa di importante. A quel punto, la ragazza ha lanciato una rivelazione scioccante: Michele aveva interagito con lei usando un profilo fake su Instagram, un dettaglio che lei sola era riuscita a scoprire.

Prima di lasciare il programma, Mary ha affrontato Michele direttamente, pronunciando parole che, alla luce di quanto accaduto successivamente, hanno fatto molto discutere: “Io so tante cose, faccio una bella figura e la faccio fare anche a te. Però tu sei un bugiardo, mi dispiace. Sono troppo brava persona per parlare. Tu sai bene quello che hai fatto“. Queste dichiarazioni hanno spinto la redazione ad approfondire la questione, portandoli a scoprire la verità: l’ormai ex tronista aveva frequentato un’altra ragazza durante il suo percorso sul trono.

Nonostante le accuse di Mary, Michele aveva continuato a ribadire la sua buona fede, negando categoricamente di aver mai mentito nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne. Dopo la messa in onda della puntata del dating show, le sue ex corteggiatrici hanno colto l’occasione per lanciare frecciatine a Longobardi, mostrando di essere ancora molto arrabbiate per ciò che è accaduto. Amal Kamal, la ragazza che Michele voleva presumibilmente scegliere, ha pubblicato una citazione che recita: “Amare in primis te stessa non è egoismo, è rispetto”.

Poco dopo, l’ex corteggiatrice ha pubblicato un messaggio ricevuto da una fan, che le scriveva di aver notato come, pur essendo fredda e diffidente, sembrava iniziare a provare un sentimento autentico. L’utente si è poi detta dispiaciuta per come sono andate le cose, facendo un palese riferimento al “Michele-gate“. Anche l’altra corteggiatrice, Veronica, non è certamente rimasta in silenzio e ha condiviso una storia con l’emoji di un pagliaccio, insieme ad un’altra frase piuttosto esplicativa: “Stai lontana dalle persone che si comportano da vittime in un problema che hanno creato loro”.

Nel frattempo, Longobardi continua a mantenere il silenzio. Da quando è stato allontanato dal trono, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, è stato avvistato in compagnia di Clotilde Esposito, attrice di Mare Fuori. Secondo quanto riportato dall’esperto di Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni, Michele starebbe attraversando un momento difficile e avrebbe manifestato il desiderio di chiarire la situazione con Amal. Non resta che attendere la puntata dedicata alla sua cacciata per scoprire se l’ex tronista darà finalmente la sua versione dei fatti.