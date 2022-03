UeD, Joele smaschera Matteo? Pesanti retroscena e un provino “cappato”

È guerra tra i due ex tronisti di Uomini e Donne, Joele Milan e Matteo Fioravanti. Sembrava che tra loro fosse nata un’amicizia sincera e invece ora dimostrano proprio il contrario. Ancora una volta, si inserisce una donna, sebbene non ci si trovi più del dating show di Canale 5. Si tratta di Noemi Baratto, la scelta di Matteo. Tra loro la relazione non è andata avanti dopo il programma di Maria De Filippi e la rottura è arrivata quasi subito. Invece, Joele ha frequentato per qualche tempo Ilaria Melis.

Qualche settimana fa si parlava di un ritorno di fiamma tra i due, ma ora la situazione è cambiata radicalmente. Non si sa di preciso se l’intento sia attirare l’attenzione dei riflettori dopo il mancato successo nella trasmissione. Di certo, Joele e Matteo non entrano a far parte della lista dei tronisti indimenticabili. Il gossip comunque sta girando intorno a loro dopo che Milan ha reso ufficiale la sua frequentazione con Noemi. Il video del bacio ha fatto il giro dei social e ha provocato una piccola reazione di Matteo.

Ora a parlare, sempre attraverso Instagram, ci pensa Joele. Quest’ultimo Sembra non aver per nulla apprezzato il commento fatto da Fioravanti sulla sua conoscenza con Noemi Baratto dopo Uomini e Donne. Milan ci va giù pesante e svela anche qualche retroscena che sono sfuggiti al pubblico in questi mesi. Innanzitutto, Joele critica il fatto che Matteo ha dichiarato di non voler parlare della questione, facendo però l’esatto contrario. Ed ecco che svela dei retroscena sulla relazione di Fioravanti e Noemi.

“Con Noemi ci sei stato una settimana, perché dopo un primo weekend dopo il programma vi siete lasciati. Dopo che non le permettevi nemmeno di vestirsi come voleva nemmeno in discoteca, perché vivi ancora nel Medioevo”

Queste le parole di Joele su Matteo. Pare che quest’ultimo fosse un po’ troppo possessivo con la Baratto. Ma non finisce qui. Sembra che Fioravanti abbia, insieme al fratello, scrivesse all’ex di Milan, Ilaria Melis, per andare insieme al cinema a Roma. “Quindi parliamo di rispetto però dii alla gente come stanno veramente le cose”, continua così il suo lungo sfogo il giovane ex tronista.

Infine, Joele ci tiene a difendersi dall’accusa di aver messo su il gossip con Noemi per far parlare di loro.

“Continui a dire che sono finito nel dimenticatoio e me come gli altri abbiamo bisogno di 2-3 follower dal momento che tu, se non è per i reel e qualsiasi cosa fai, insieme agli altri due tronisti ed essere il terzo incomdo ogni volta”

In quest’ultimo caso, Milan si riferisce chiaramente agli incontri di Matteo con altre coppie del programma con cui ha instaurato una forte amicizia, Roberta Giusti – Samuele Carniani e Andrea Nicole – Ciprian Aftim. Joele crede che in realtà anche lo stesso Fioravanti si sia dimenticato il suo nome già da diverso tempo. “Ricordati che le voci girano e il provino per Pechino Express l’hai fatto tu, e l’hai cappato. Non io”, continua Milan.

Pare che Matteo abbia tentato di entrare a far parte del cast di Pechino Express dopo UeD, senza riuscire però nell’intento. “Quindi anziché far passare gli altri ‘morti di fama’ il primo che dovrebbe pensarci sei tu. Ciao bello”, conclude così il suo sfogo Joele.