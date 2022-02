È arrivata la reazione di Matteo Fioravanti al bacio tra Joele e Noemi. Dopo il suo commento, però, gli altri protagonisti si sono prontamente scagliati contro di lui. Come se non avesse diritto di reagire o di mostrare contrarietà a quanto è accaduto. Ma cosa è successo? Joele e Noemi si sono baciati in discoteca pochi giorni fa. Il video ha fatto il giro dei social e ha lasciato senza parole il pubblico di Uomini e Donne, che non si aspettava questo colpo di scena. Di certo non si può parlare di amicizia tra Joele e Matteo, è evidente che Milan sia rimasto fuori dalla comitiva che si è formata dopo la conclusione dei vari troni. Eppure a Fioravanti ha dato un po’ fastidio, pure se ha cercato di dimostrare il contrario.

Il video del bacio ha fatto il giro del Web, ma solo oggi pomeriggio è arrivato il commento di Matteo. In un primo momento ha detto che non voleva dire molto, che non voleva commentare la situazione. Poi però in un certo senso lo ha fatto e li ha definiti “porelli che si commentano da soli”. Avrebbe preferito non commentare, ha aggiunto, perché si sarebbe abbassato a dei livelli ai quali sente di non appartenere “perché sono veramente troppo bassi”. Non gli andava di “sprecare parole”, però ha continuato comunque a parlarne. Quindi Matteo si è augurato che Noemi e Joele stavolta “salgano un po’ di follower”. E ancora:

“Riapparite un po’ sui social e niente. Tanti auguri alla nuova coppietta, a sto punto. Fate i bravi, fate le cose per bene stavolta, tutti e tre. Sennò risparite un’altra volta”

Parlando di tre persone forse intendeva anche Amedeo Venza, presente alla serata e diventato molto amico di Joele. Immediata è arrivata la reazione sia di Venza sia di Noemi. Il primo ha riportato all’attenzione dei suoi follower un video in cui Matteo baciava un’altra ragazza dopo pochi giorni dalla fine della storia con Noemi. Per questo oggi non dovrebbe rimanerci male. Di certo la situazione è un po’ diversa, in quel caso era una sconosciuta mentre ora c’entra un altro protagonista che era con loro a Uomini e Donne. Nello stesso periodo. Noemi però si è accodata a Venza e ha aggiunto:

“Mi sono sempre stata zitta perché altrimenti non avete idea di quante ne avrei dette e continuerò a farlo perché provo una sorta di tenerezza per le persone che parlano parlano quando dovrebbero solo tacere per le figure di m… che fanno ogni giorno. Quini dai, qualche lezioncina di vita, di carattere, rispetto e personalità. Sono gratis”

Ed è arrivata poco dopo anche la reazione di Joele Milan alle parole di Matteo Fioravanti. Tra le stories di Instagram ha scritto: “Io a differenza di qualcuno lavoro e sono impegnato. E non dico ‘non parlerò di loro’ e poi mi dedica quattro storie!”. Quindi ha promesso che appena avrà un po’ di tempo dirà qualcosa a proposito delle parole del suo ex collega.

C’è però una persona che sta scegliendo la strada del silenzio: Ilaria Melis. Lei è stata la corteggiatrice di Joele, sono usciti dal programma nello stesso momento ma non insieme. Poi si sono frequentati e proprio di recente sembravano essere tornati vicini. Pare, invece, che adesso sia nato un feeling, a sorpresa, tra Joele Milan e Noemi Baratto dopo Uomini e Donne.