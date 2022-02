UeD Joele pizzicato a baciare la scelta di un altro tronista: foto e dettagli

Le vie di Uomini e Donne sono infinite e molto affollate. Non di rado infatti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale Cinque, una volta concluse le loro esperienze nel programma, intrecciano amori e relazioni con altri personaggi orbitanti attorno alla trasmissione. L’ultima situazione “pericolosa” ha colto di sorpresa Joele Milan e Noemi Baratto. Il ragazzo, come è noto al pubblico di UeD, ha avuto un percorso parecchio accidentato durante il trono, venendo cacciato. Motivo? La redazione scoprì che stava frequentando una sua corteggiatrice, Ilaria Melis, privatamente, contravvenendo alle regole imposte dal programma. Da qui il benservito che gli fu dato tra mille polemiche.

Uomini e Donne, Joele bacia Noemi Baratto

Joele e Milan, dopo essere stati allontanati da Maria e dalla sua squadra autoriale, hanno imbastito una love story a telecamere spente, segnata da alti e bassi. Quella relazione pare che non esista più: a confermarlo un video, intercettato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, nel quale si vede Milan baciare in discoteca Noemi Baratto, altra conoscenza nota al pubblico di Uomini e Donne. La giovane è stata la scelta del tronista Matteo Fioravanti con il quale ha vissuto una storia lampo, naufragata rapidamente.

Ebbene, tornando al video scovato da Deianira, si vede nitidamente che Noemi e Joele si sono scambiati un bacio in un locale. Le immagini spingono a credere che tra Milan e Ilaria Melis non ci sia più alcun ‘vincolo’ sentimentale e che dopo vari tira e molla i due ragazzi abbiano deciso di andare ognuno per la propria strada.

D’altra parte, lo scorso dicembre, l’ex tronista era stato piuttosto chiaro sui social. In particolare specificò che aveva provato a far decollare la liaison con Ilaria, senza però riuscirci per via di incomprensioni caratteriali: “Le cose tra me e Ilaria non sono andate e abbiamo deciso di chiudere. Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece percepivo all’interno del programma”.

Non era stata invece del tutto chiara la Melis che non aveva detto chiaramente che la frequentazione aveva trovato il proprio epilogo in un binario morto. Al netto di tutto ciò, ora Joele è stato pizzicato a baciare la Baratto: è proprio vero che le strade di Uomini e Donne sono infinite. E molto affollate!