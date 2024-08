UeD, insulto transfobico ad Andrea Nicole: stoccata da applausi

Andrea Nicole Conte è stata una tronista di Uomini e Donne, la prima a portare in quello studio la sua storia di transizione. Oggi si ritrova ancora a combattere contro l’ignoranza di vari utenti sui social network. L’ex tronista ha sempre risposto per le rime a questi hater, mostrando tutta la sua ironia. E anche questa volta riesce a ironizzare e a replicare in modo impeccabile a chi tenta di offenderla, lanciando insulti gratuiti e transofobici. A distanza di circa tre anni dalla sua partecipazione al noto programma di Maria De Filippi, Andrea Nicole torna ad asfaltare gli hater ricevendo non pochi applausi.

Un utente su Instagram, di cui Andrea Nicole condivide anche il nome, sottolinea tra i commenti di una sua foto che “non è una donna, ma un uomo, anche se somiglia a una donna il manganello lo tiene lo stesso”. Nel suo triste e squallido commento, tale utente non è riuscito neppure a parlare con una buona grammatica. Infatti, la stessa Andrea Nicole ci tiene a far notare questo dettaglio: “Quando hai finito di coloro nei bordi, magari iniziamo con la grammatica”. Non solo, l’ex tronista del dating show di Canale 5 si lascia andare a una replica da applausi:

“L’unico manganello mi sa che è quello che ti ha colpito in fronte, altrimenti non si spiega un commento così inutile e sgrammaticato”

La replica impeccabile è accompagnata da un’emoticon di un pagliaccio. In questi giorni, Andrea Nicole ha anche parlato di nuovo della fine della sua relazione con Ciprian Aftim. Lui è stata la sua scelta a Uomini e Donne, ma la love story è giunta al termine dopo un anno circa. I telespettatori più affezionati al programma ricordano che la loro è stata una scelta decisamente particolare. Insieme hanno violato le regole del programma, trascorrendo una notte insieme durante la loro conoscenza nella trasmissione.

Vedendosi di nascosto senza le telecamere e senza l’approvazione della redazione sono andati contro il regolamento del programma. Tina Cipollari e Gianni Sperti, profondamente delusi da lei, hanno lanciato una serie di attacchi. Da quel momento si sono goduti la loro relazione fuori dal programma, per qualche mese. Dopo la rottura con Ciprian, Andrea Nicole non ha più reso ufficiale alcuna relazione. A chi in questi giorni le ha chiesto come procede la sua vita sentimentale, ha risposto con ironia.

“Parlando molto onestamente, sto ancora lavorando sul trauma dell’ultima relazione”, ha aggiunto. Andrea Nicole ha deciso di prendersi il suo tempo, senza forzarsi nulla. Questo perché l’ex tronista si era presa delle colpe che in realtà pare non fossero sue. “Sto cercando di ri-uscire da questo tombino”, ha rivelato.