UeD, impazza il toto nomi tronisti: 3 candidati top e fuori lei (rumor)

Manca quasi un mese esatto al ritorno di Uomini e Donne, che come di consueto si è fermato dopo la pausa estiva che va da giugno fino a settembre. Ed è proprio il 9 del mese successivo la data prefissata per l’inizio delle puntate, come hanno spifferato Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni in questi giorni. Di certo, i fan del dating show di Canale 5 non stanno più nella pelle per scoprire chi ci sarà nel cast e chi sarà seduto sul trono. Nelle scorse settimane sono partite alcune voci, soprattutto dopo la fine di Temptation Island 2024, con un possibile ritorno di Carlo Marini in veste di tronista, anche se l’indiscrezione pare non essere molto credibile. Dall’altro lato non si può escludere il ritorno di Ida Platano, che sebbene la scorsa stagione abbia fatto un flop totale con i corteggiatori, ha riscosso un enorme successo in termini di ascolti.

Insomma, Maria De Filippi quest’anno ha un bell’impegno: scegliere dei tronisti che sappiano il fatto loro e non deludano i telespettatori di Uomini e Donne. Un fardello che per la nota conduttrice si ripresenta ogni volta, puntualmente ad agosto, quando insieme a Raffaella Mennoia e alla produzione si svolgono i provini per capire chi sarà il nuovo pupillo del programma. Oltretutto, sembra possibile anche il ritorno del trono gay, apprezzatissimo dai tempi di Claudio Sona, una presa di posizione e spaccatura fortissima dopo anni di trono classico versione “etero”, tipico della verve rivoluzionaria di queen Mary.

Nella nuova stagione, si è aperti dunque anche a questa possibilità, ma niente paura, le news non finiscono qui. Tra i nomi papabili per il trono spunta anche quello di Mario Cusitore, che ha lasciato il programma costretto dalla non-scelta di Ida, ma che di certo era piuttosto a suo agio davanti alle telecamere. Sui social si parla poi di Marco Antonio, ex fidanzato di Emanuela Malavisi, con la quale è finita malissimo. Poi, il nome top: Sossio Aruta, che come sappiamo è appena stato lasciato da Ursula Bennardo.

Uomini e Donne 2024, gli over della prossima stagione: ciao ciao Gemma e bentornato a Francesco!

Mentre Maria si gode le vacanze con il figlio Gabriele, impazzano gli scoop, come quello lanciato nelle ultime ore da Deianira Marzano: il ritorno di una delle ex fidanzate di un corteggiatore, a quanto pare provinata proprio dalla De Filippi verso metà luglio, ma ovviamente dobbiamo prendere tutto con le pinze. Altro rumor, Gemma Galgani: si dice che la dama torinese sia felicemente fidanzata, e che quindi potrebbe non tornare a settembre. Sarà vero? Di certo non è facile immaginare Uomini e Donne senza Gemma e le sue performance…

Per quanto riguarda l resto degli over, addio ad Alessandro Rausa, che ha deciso di non venire più in trasmissione, anche se probabilmente dovremo ridare il benvenuto ad un altro veterano: il mitico Francesco Turco, protagonista assoluto dell’edizione 2015. Insomma, per ora dobbiamo affidarci ai rumor degli esperti di gossip. Amedeo Venza ci dice infatti che le nuove registrazioni partiranno già dal 28 agosto, data in cui grazie alle anticipazioni scopriremo chi sarà la fidanzata seduta sul trono.