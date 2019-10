UeD Ida e Riccardo allo scoperto sui social: “Chiunque può andare avanti”

UeD, il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo: i due allo scoperto anche sui social

Hanno fatto appassionare il pubblico con la loro turbolenta storia d’amore, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne Over. Qualche anno fa, tra i due era nato un forte sentimento nel corso della trasmissione, una passione vissuta lontano dalle telecamere e messa in gioco, poi, a Temptation Island, prima di arrivare ad un doloroso addio. Anzi, stando alle ultime novità e alle dichiarazioni della coppia, potremmo dire che tra Ida e Riccardo c’è stato solamente un sofferto arrivederci. Accantonati litigi ed incomprensioni, infatti, sembra essere tornato il sereno e neanche una nuvola in vista per i due innamorati.

Ida Platano su Instagram: “Chiunque può andare avanti e decidere il finale”

Sicura del suo sentimento nei confronti del bel Riccardo Guarnieri, la dama del Trono Over ha deciso di condividere sui social uno scatto di coppia, il primo dopo un lungo e triste periodo di rottura. “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale“, queste le parole di Ida sotto al post, una fotografia che ritrae i due felici ed affiatati, proprio come agli inizi del loro amore. Una frase che lascia intendere che i due, questa volta, stanno facendo davvero sul serio, augurandosi il meglio senza ripetere gli errori commessi in passato. Pubblico in visibilio per il ritorno di fiamma tra l’affascinante dama e Guarnieri. Il meno felice? Forse Armando, che non rinuncia a pensare che Ida lo abbia solamente usato.

Nuovo inizio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Sembrava impossibile che tra Ida e Riccardo potesse rifiorire l’amore e, invece, tra i due è scoppiata nuovamente la scintilla. Il nuovo post di Instagram della Platano testimonia una vera e propria rinascita, un nuovo inizio approvato da molti personaggi legati a Uomini e Donne. Non mancano, tra i commenti, i cuori di Gianni Sperti e Giulietta Cavaglia che augurano, assieme al pubblico, il ‘vissero per sempre felici e contenti’!