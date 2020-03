UeD, Ida e Riccardo quarantena insieme: resistono… prova del nove?

Riccardo Guarnieri e Ida Platano dopo Uomini e Donne: decidono di passare la quarantena insieme, mettendo alla prova il proprio amore

Riccardo e Ida di Uomini e Donne hanno deciso di passare la quarantena insieme. Una grande prova d’amore, la loro, che sicuramente darà a entrambi le risposte giuste sul loro rapporto. Sappiamo bene tutti che hanno da sempre una storia altalenante, che si sono lasciati un’infinità di volte, che le crisi in un periodo erano anche all’ordine del giorno… ma adesso Ida e Riccardo hanno realmente intenzione di fare sul serio, altrimenti non avrebbero mai pensato di trascorrere giornate insieme rinchiusi in casa per via delle misure restrittive per contenere il Coronavirus. Come procede allora la convivenza “forzata”?

Ida Platano rassicura i fan: foto e frasi su Riccardo

È stata Ida Platano ad aver voluto rassicurare tutti i suoi fan, pubblicando una simpatica foto su Instagram: indossano maglie con due innamorati stilizzati attratti da una grossa calamita. Un modo per far capire che la loro relazione è più solida che mai! Lo scatto, pubblicato su Instagram, è stato commentato in questo modo: “#IoRestoACasa. Tutti insieme ce la faremo!”. Foto e parole che hanno entusiasmato i follower: “Fiera di voi, bravissimi!”; “Che gioia vedervi così felici insieme. La convivenza mi fa bene”; “Che bello vedervi sorridere così!”; “Ma quanto siete belli!”.

Uomini e Donne news: come procede la convivenza di Ida e Riccardo?

Di recente si è verificata una furiosa litigata fra i due, avvenuta dopo la loro scelta di abbandonare U&D. Riccardo Guarnieri, per il grande nervosismo, aveva deciso di cancellare tutte le sue foto assieme alla fidanzata da Instagram; ammettendo poi di aver sbagliato attraverso l’intervista a Uomini e Donne Magazine: “Sì, sono stato io a cancellare le nostre foto sui social in seguito a una litigata molto dura con Ida di qualche settimana fa. Il mio è stato un gesto di rabbia. Sono davvero contento che sia finita la nostra lite, perché è stato complesso affrontarla e ne porto ancora i segni emotivi”. La loro quarantena di coppia durerà fino alla fine oppure terminerà prima del previsto?