UeD, Ida ignora frecciatina Riccardo: l’ultima polemica prima del confronto

Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati per motivi che saranno spiegati meglio quando ritornerà Uomini e Donne su Canale 5. Nel frattempo i due cercano di ignorarsi sui social network, soprattutto su Instagram, che usano entrambi costantemente, perché sanno bene che qualsiasi commento o dichiarazione può essere strumentalizzata dai follower e scatenare il caos nel web. Seppur per pochi giorni. Sta succedendo proprio in queste ore dopo che Guarnieri ha scritto su Instagram un post innocente solo all’apparenza, visto che per qualcuno conteneva un chiaro riferimento alla Platano, e in effetti a leggere bene le cose potrebbero stare davvero così: nel messaggio infatti Riccardo parla del fatto che è il tempo a spiegare le persone quando non le si capisce. Quale riferimento migliore alla sua situazione con Ida?

Riccardo Guanieri e Ida Platano, le ultime news: polemica per la frecciatina su Instagram

Dopo quel post sono stati in tanti a scrivergli e a commentare, alcuni andando contro di lui, altri consigliandogli di fare un altro passo verso Ida, altri ancora denigrando e offendendo la Platano che – e questo non si può negare – secondo alcuni ha esagerato non poche volte con lui. Ricordiamo che Ida e Riccardo erano arrivati a pensare anche al matrimonio, e che c’era stata persino una proposta prima e dopo il riavvicinamento a Uomini e Donne; le cose però sono cambiate notevolmente da un bel po’ di tempo, visto che i due non comparivano più assieme sui social da parecchio e solo di recente hanno parlato di questa rottura che sta facendo ancora discutere.

UeD, Ida snobba Riccardo e guarda avanti: attesa per il confronto in trasmissione

Tutti hanno commentato la frecciatina di Riccardo, tranne Ida che invece ha preferito dedicarsi alle sponsorizzazioni e a parlare di altro: nessun riferimento al suo Guarnieri che è stato bellamente ignorato nonostante il post scritto forse per darle fastidio. Come proseguirà il rapporto tra Ida e Riccardo non lo sappiamo ma è certo che i due ne avranno di cose da dirsi a Uomini e Donne e che questa frecciatina che Ida ha ignorato ora sarà sicuramente tra le cose che terrà bene a mente quando tornerà su Canale 5. Nel frattempo vi terremo aggiornati.