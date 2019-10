UeD Ida Platano scrive a Gemma: messaggio da brividi ma scoppia il caos

UeD Ida Platano scrive a Gemma Galgani: messaggio da brividi ma scoppia il caos

Il forte legame amichevole che unisce Ida Platano e Gemma Galgani non è certo una novità. Le due dame del Trono Over di Uomini e Donne si sostengono e si stimano da diverso tempo. Oggi, per sottolineare lo speciale rapporto che condividono, la dama torinese ha dedicato un post Instagram alla Platano, che ha risposto con un messaggio da brividi. Peccato che lo scambio di ‘missive’ sia stato preso di mira da qualche fan, che ha messo in dubbio l’autenticità della loro amicizia. Sotto al post si è così generato il caos, costringendo la stessa Galgani a intervenite in prima persona.

“Quando un’amicizia ti attraversa il cuore, lascia un’emozione che non se ne va”, scrive Gemma a corredo di un paio di scatti in cui si mostra sorridente al fianco della Platano che, a stretto giro, risponde: “L’amicizia con te è quella vera, quella che tutti i giorni e tutte le notti sei presente per me. Ti ringrazio perché mi sopporti e mi supporti tutti i giorni. Ti ringrazio per farmi sorridere come sai fare tu… cantiamo anche alle 4 del mattino. Ti ringrazio perché mi hai fatto sorridere anche nei momenti no… ti ringrazio perché mi chiedi come sta Samu sempre. Cosa posso aggiungere amica mia… io sono sicura che non ci separeremo mai da questo legame chiamato Amicizia con la A maiuscola.” Sotto i commenti delle dame qualcuno ha mugugnato, sussurrando che Gemma e Ida si offenderebbero a vicenda. Commenti falsi che hanno scatenato la reazione di moltissimi fan che hanno difeso le due donne, ringhiando che il loro legame è davvero genuino. “Offendete? Ma che puntate vedi?”, la chiosa della Galgani.

Anche quest’anno Gemma e Ida sono protagoniste del Trono Over. La prima continua a creare attenzioni e continua pure a battagliare con Tina Cipollari. La seconda tiene sempre banco per la situazione con Riccardo Guarnieri, il quale, dopo aver assistito al racconto della dama sul bacio dato ad Armando, le ha consegnato una lettera. Il cavaliere si è dichiarato ancora innamorato di lei. Riuscirà a riconquistarla?