Trono Over, Riccardo Guarnieri: la confessione inaspettata di una dama

Trono Over, Riccardo Guarnieri: il pensiero di Veronica Ursida

Riccardo Guarnieri viene decisamente snobbato da una dama del Trono Over di Uomini e Donne, che fa una confessione importante. Stiamo parlando di Veronica Ursida, la quale si è fatta subito notare tra il pubblico e il parterre maschile. Impossibile non notare la sua bellezza, ma ciò che è accaduto durante la sua presentazione l’ha portata al centro della scena. Scendendo nel dettaglio, nel corso della sua prima puntata, Maria De Filippi le ha rivelato che era arrivato in trasmissione un mazzo di fiori da parte del suo ex fidanzato. Quest’ultimo pare non sia riuscito ad accettare la fine della loro relazione, tanto che continuerebbe a cercare di riconquistarla. La dama ci ha tenuto a precisare di non essere più interessata all’uomo. Ha così avviato una conoscenza con Riccardo e oggi al settimanale di Uomini e Donne Magazine fa una rivelazione particolare. Sembra proprio che Veronica non abbia una buona considerazione del cavaliere, tanto aver deciso di non andare avanti con la frequentazione.

“Riccardo non mi trasmette nulla, per questo non l’ho cercato e sono stata evasiva con lui”, confessa la Ursida. La dama aveva sentito il Guarnieri telefonicamente e pare che tra loro non sia scattato nulla. Non solo, Veronica non sarebbe riuscita a trovare qualcosa di davvero interessante in Riccardo. Con Armando Incarnato la situazione è ben diversa. Infatti, la Ursida rivela di trovare il cavaliere una persona simpatica, carina e gentile. “Ma da qui a dire che mi possa interessare sul serio ce ne passa”, precisa Veronica sul suo interesse verso Armando. Il suo scopo è quello di trovare l’amore ed è certa che il programma possa dia la possibilità di conoscere in diversi aspetti una persona.

Uomini e Donne Trono Over: Riccardo Guarnieri di nuovo vicino a Ida Platano

Riccardo pare sia stato, dunque, snobbato da Veronica. Ma ricordiamo che il Guarnieri ha fatto un passo avanti nei confronti di Ida Platano. Dopo aver assistito al racconto della dama sul bacio dato ad Armando, nel corso dell’ultima registrazione il cavaliere ha scelto di consegnare alla donna una lettera. Attraverso questo lungo messaggio, Riccardo ha voluto dichiarare a Ida di essere ancora innamorato di lei. Dunque, sembra che il Guarnieri non sia poi così preoccupato del pensiero di Veronica, in quanto potrebbe finalmente trovare la giusta strada per riconquistare il cuore della Platano.