UeD, Ida Platano si scaglia contro Nicola Vivarelli: il commento

Ida Platano non ci sta e si scaglia contro Nicola Vivarelli su Instagram. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne decide così di prendere le difese di Gemma Galgani e di condividere un duro commento nei confronti di Sirius. Sembra proprio che il giovane corteggiatore non sia riuscito a far cambiare idea a una delle più care amiche della dama torinese. Nei mesi scorsi, Ida aveva più volte cercato di far riflettere Gemma, convinta che Nicola non fosse realmente interessato a conoscerla. Pare che la Platano non sia mai riuscita a credere alle parole del Vivarelli e questo suo nuovo messaggio sembra fare da conferma. Ida non è tornata nello studio del programma, come molti si sarebbero aspettati. In particolare, i telespettatori avrebbero voluto rivederla in trasmissione per scoprire altri dettagli sulla fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri. Sebbene non faccia più parte del programma, Ida segue le varie puntate. Proprio in queste ore ha visto sul piccolo schermo quanto accaduto oggi e sembra che l’atteggiamento di Nicola non le sia piaciuto per niente.

UeD, Ida Platano non ci sta e condivide un duro commento su Nicola Vivarelli

Nel corso della puntata di oggi, Gemma e Nicola sono stati protagonisti di una piccola discussione. C’è chi accusa il giovane cavaliere di essere solo interessato alla visibilità e chi, invece, critica la dama torinese. A prendere le difese di quest’ultima ci pensa Ida, con il suo account ufficiale di Instagram. Riprendendo una scena che ritrae Nicola a Uomini e Donne, la Platano commenta: “Vergognati tu”. Il commento è accompagnato da una faccina che sta per vomitare. Un duro commento quello che Ida riserva a Sirius. L’ex dama del Trono Over non sembra apprezzare l’atteggiamento tenuto da Vivarelli, che più volte oggi si è scagliato contro Gemma.

Ida Platano prende le difese di Gemma: a Uomini e Donne la Galgani ha interrotto la conoscenza con Nicola

Nicola Vivarelli è entrato in studio riprendendo Gemma! Il giovane cavaliere ha dato della ridicola alla Galgani, che intanto sta continuando la sua conoscenza con Paolo. Le anticipazioni dell’ultima registrazione segnalano che la dama torinese interrompe questa frequentazione, ma non riprende comunque a conoscere Sirius. Sebbene dimostri di essere ancora gelosa, pare che Gemma non riesca più a credere a Nicola.