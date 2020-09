UeD anticipazioni: Gemma resta sola, triangoli amorosi tra giovani e ‘over’

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, con i protagonisti del Trono Over e quelli del Trono Classico. Le anticipazioni, condivise da Il Vicolo delle News, annunciano brutte notizie per Gemma Galgani! La puntata prende inizio con una clip che vede la dama torinese lamentarsi. Dopo di che, arriva in studio e svela di aver già chiuso la sua conoscenza con Paolo! Dopo un bacio ‘umido’ – così è stato precisato – hanno scelto entrambi di concludere la frequentazione, in quanto tra loro non è scattato nulla. Non solo, Gemma lamenta anche il fatto di non aver ricevuto molti messaggi da parte del suo nuovo corteggiatore. Ovviamente non mancano gli attacchi di Tina Cipollari nei confronti della Galgani. A questo punto, la dama torinese si ritrova nuovamente senza alcun cavaliere da conoscere. Nicola Vivarelli non perde tempo e si scusa con Gemma, a cui offre una rosa bianca. In particolare, Sirius intende scusarsi in quanto durante la scorsa puntata non l’ha salutata.

Uomini e Donne anticipazioni: Armando Incarnato dà vita a un triangolo amoroso con la corteggiatrice Lucrezia e il tronista Gianluca De Matteis

La registrazione di questa puntata prosegue con Armando Incarnato al centro della scena! Il cavaliere napoletano dà vita a un triangolo amoroso, con la corteggiatrice Lucrezia e il tronista Gianluca De Matteis. Con la prima è uscito e si è sentito più volte in settimane. La giovane ammette di voler continuare a conoscere entrambi. Il tronista, però, le chiede di rispettare un limite di tempo. Scendendo nel dettaglio, Lucrezia dovrà decidere con chi proseguire il suo percorso entro sette giorni. I presenti in studio si accaniscono contro Armando e appoggiano, invece, il pensiero di Gianluca. Viene mandata in onda l’esterna di Jessica e Davide. Tra loro si nota già una certa alchimia! Proprio oggi Maria De Filippi ha annunciato che quest’anno ci sarà un cambiamento per il Trono Classico: verranno trasmesse solo le esterne con dei contenuti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Nicola Vivarelli vicino alla corteggiatrice Selene

Sembra proprio che tra Jessica e Davide stia già nascendo qualcosa e in studio ballano anche insieme. Fortemente criticata, invece, la corteggiatrice Selene lascia lo studio. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Nicola potrebbe essere interessato alla ragazza, che ricambierebbe. Entrambi vengono messi sotto accusa dai presenti. Anche in questo caso, potrebbe nascere un triangolo amoroso nel programma, con Gemma Galgani!