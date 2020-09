Trono Classico, Maria annuncia la nuova regola: “Mi sono lamentata…”

A Uomini e Donne arriva un altro cambiamento per il Trono Classico e ad annunciarlo è Maria De Filippi, nel corso della puntata andata in onda oggi. La conduttrice fa sedere al centro dello studio Sophie Codegoni e il corteggiatore Ludovico. I due hanno fatto un’esterna, che però non viene mandata in onda, a causa del cambiamento che la redazione ha scelto di fare. Maria chiede a Salvo, colui che fa le riprese, di confermare le sue parole e Gianni Sperti inizia a preoccuparsi. Infatti, inizialmente si pensa che Ludovico abbia commesso qualche errore grave durante l’esterna. In realtà, la De Filippi racconta di essersi lamentata lo scorso anno, a causa delle esterne che risultavano inutili. Ci sono state alcune uscite talmente prive di contenuti, che Salvo ha trovato problemi a montarle. In particolare, spesso, ha dovuto fare in modo che tronisti e corteggiatori si spostassero più volte per trovare almeno tre minuti di contenuto. La stessa Maria si è lamentata, lo scorso anno, di alcune esterne che apparivano senza alcuna novità o contenuto importante. Per tale motivo, determinate esterne non andranno più in onda!

Trono Classico, Maria De Filippi annuncia la novità per le esterne: lo scorso anno la conduttrice si era lamentata

“Mi sono lamentata l’anno scorso delle esterne”, dichiara Maria De Filippi. Salvo si ritrova a dover confermare le parole della conduttrice: “Devo girare 3 ore per trovare 3 minuti di contenuto”. Il tutto viene concluso con l’ammissione di Maria: “Ho fissato una nuova regola, quando nell’esterna non c’è nulla, non c’è l’esterna”. Questa è la nuova regola imposta dalla De Filippi e che sicuramente verrà apprezzata dal pubblico, ma non dai corteggiatori più timidi. In effetti, molti telespettatori si lamentavano di dover seguire delle esterne “inutili” e “senza senso”. Ora, la redazione trasmetterà solo quelle uscite in cui c’è davvero qualcosa da commentare. Il primo esempio viene fatto per l’esterna di Sophie e Ludovico: “In questo caso non abbiamo montato nulla, perché non c’era nulla da montare”. Questa decisione potrebbe non essere apprezzata dai corteggiatori!

Trono Classico, l’esterna di Sophie e Ludovico non è andata bene: Maria non la manda in onda

L’esterna di Sophie e Ludovico non va in onda e questo potrebbe accadere per tante altre uscite che verranno fatte. Maria non ha intenzione di mettere in imbarazzo il giovane corteggiatore, che sembra non aver particolarmente colpito Sophie. La tronista spiega che si è sentita subito attratta dal ragazzo in studio e, per tale motivo, ha scelto di portarlo in esterna. Durante la loro uscita, Ludovico non sarebbe riuscito a conquistare l’interesse di Sophie, che però non lo elimina. Intanto, gli animi si accendono in studio a causa dell’intervento di Nicola Vivarelli!