Uomini e Donne, Nicola asfaltato: Simone, ex di Belen, conquista il web

Nicola Vivarelli nello studio di Uomini e Donne viene duramente attaccato nel corso della puntata in onda oggi. A ricevere il consenso del pubblico, durante questa parte, è Simone Bolognesi, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Dal parterre maschile arrivano varie critiche per Sirius, il quale lamenta una mancanza di rispetto da parte di Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio, il giovane cavaliere ammette di aver ricevuto il numero da ben quattro dame, ma ha scelto di rifiutarli tutti per portare rispetto alla dama torinese. Invece, quest’ultima ha da poco avviato una conoscenza con Paolo. Gemma ha già fatto la sua prima esterna con il nuovo corteggiatore e questo sembra aver provocato in Nicola una certa gelosia. Ed ecco che in studio si accendono gli animi di fronte ai rimproveri che Vivarelli riserva alla Galgani. In particolare, interviene Simone, il cui pensiero corrisponde a quello che hanno la maggior parte dei telespettatori. In molti sono da sempre certi del fatto che Sirius non sia realmente interessato a Gemma, ma che voglia ottenere notorietà.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli attaccato in studio: l’opinione di Simone Bolognesi colpisce il pubblico

Il pubblico sui social esprime il suo parere e si dice convinto del fatto che Nicola abbia sempre preso in giro Gemma. I presenti in studio fanno più volte notare come Sirius abbia cercato di evitare il contatto fisico con la Galgani durante le loro uscite. Infatti, Armando Incarnato fa presente che Vivarelli, qualora fosse davvero interessato a Gemma, avrebbe almeno dovuto provare ad avere un contatto fisico con lei. Della stessa opinione sono anche i giovani corteggiatori. In particolare, a dire la loro ci pensano due corteggiatrici e un corteggiatore, che non credono affatto alle parole di Nicola. Sui social è possibile notare come Simone Bolognesi sia riuscito a colpire l’attenzione di tutti con il suo intervento. “Tendenzialmente tendo a essere un po’ dalla parte degli uomini, ma a 26 anni che non riesci a salire a casa sua, non voglio fare il materialista, non si può sentire. Scusate, ma veramente mi sembri di un altro pianeta”, dichiara il cavaliere.

Nicola Vivarelli a Uomini e Donne attaccato: Simone Bolognesi “la voce del popolo”

Commenti negativi per Nicola e opinioni molto positive per l’ex di Belen: questo è ciò che si legge attualmente sui social. Il pubblico si scaglia contro Sirius e appoggia con grande gioia l’intervento di Simone, che fa parte del parterre maschile del Trono Over e che oggi attacca il giovane cavaliere. “Ma questo Simone col botto, la voce del popolo. Bravo”, si legge sui social. Intanto, Nicola viene decisamente sommerso dalle critiche!