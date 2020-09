Simone Bolognesi, Uomini e Donne: fu il primo fidanzato di Belen, la storia

Uomini e Donne accoglie il primo fidanzato che Belen Rodriguez ha avuto in Italia. Simone Bolognesi si trova, attualmente, nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne ed è stato notato dal pubblico. Il nuovo cavaliere del programma di Maria De Filippi è un vecchio amore della nota showgirl argentina. Hanno avuto una relazione quando la Rodriguez è approdata in Italia. Scendendo nel dettaglio, i due si sono conosciuti a Riccione nell’anno 2003. Tra loro è poi iniziata una storia d’amore, durata quasi due anni. Pare che Simone abbia aiutato la showgirl ad ambientarsi in Italia. Sembra che per loro la crisi sia arrivata nel 2004, quando Belen ha incontrato Marco Borriello. La relazione sarebbe giunta poi al capolinea nel 2005. Ora Bolognesi si ritrova a vivere questa nuova esperienza nel programma di Canale 5 e pare, dunque, sia alla ricerca dell’amore.

Simone Bolognesi a Uomini e Donne: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez nel parterre del Trono Over

Alcuni telespettatori non hanno potuto non notare la presenza di Simone Bolognesi, ex fidanzato di Belen Rodriguez, tra i cavalieri del parterre di Uomini e Donne. In particolare, il pubblico ha visto la new entry durante un ballo al centro dello studio. Il nuovo cavaliere del Trono Over ha scelto di ballare con Carlotta, arrivata nel programma lo scorso anno. Ma questa non è la prima volta che Simone entra nello studio della nota trasmissione. Infatti, nel 2011 il pubblico l’aveva notato tra i corteggiatori di Teresanna Pugliese e Giulia Montanarini. Due anni dopo, l’ex di Belen è stato beccato insieme a Diletta Pagliano, la quale aveva da poco messo fine alla sua relazione con Giorgio Alfiero. Tra loro ci sarebbe stata solo una breve frequentazione. Bolognesi sceglie ora di rimettersi in gioco e questa volta potrebbe davvero trovare l’amore nel programma!

Simone Bolognesi pronto a trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi

Nel parterre maschile del Trono Over di questa nuova stagione vi è anche Simone Bolognesi. Non resta che attendere per scoprire se l’ex fidanzato di Belen riuscirà a trovare l’amore all’interno del programma. Nel frattempo, ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione della trasmissione. Grande protagonista della scena è stata, ovviamente, Gemma Galgani. Il lifting della dama torinese ha conquistato il pubblico di Canale 5, facendo registrare al programma un boom di ascolti televisivi!