Ascolti tv 7 settembre: Matano batte la d’Urso, boom per Gemma Galgani

È ufficialmente iniziata la nuova stagione televisiva e sono ripartite le sfide a colpi di telespettatori e share. Tra gli scontri più attesi quello tra La vita in diretta e Pomeriggio 5. Lunedì 7 settembre 2020 ad avere la meglio è stato Alberto Matano, tornano al timone dello storico programma in solitaria, senza Lorella Cuccarini. L’ex mezzobusto del Tg 1 è stato seguito da più di un milione e mezzo di telespettatori con il 16.52%. La vita in diretta ha di fatto battuto la rivale Barbara d’Urso, che non è andata oltre 1.410.000 spettatori e il 15.22%. Matano riuscirà a mantenere questi risultati anche nei prossimi mesi? Il conduttore ha potuto contare pure su un traino importante, quello de Il Paradiso delle Signore. Dopo l’emergenza Coronavirus c’era molto attesa per le nuove puntate e quella del 7 settembre ha appassionato 1.620.000 persone con il 15.12%.

Ascolti tv 7 settembre 2020: Gemma Galgani fa il botto a Uomini e Donne

Se Alberto Matano è riuscito a battere Barbara d’Urso, Serena Bortone con il nuovo programma Oggi è un altro giorno non è riuscita ad avere la meglio su Maria De Filippi. La prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne – con l’abolizione del Trono Classico e del Trono Over – ha fatto il botto. Quasi tre milioni di telespettatori con il 22.67%. Gran parte del merito va a Gemma Galgani, protagonista della puntata con il suo litfing e con la relazione tormentata con il 26enne Nicola Vivarelli. Da segnalare poi i buoni risultati di altri due trasmissioni tornate in onda: Mattino 5 (12%) e Storie Italiane (14%). Flop C’è tempo per… con Anna Falchi e Beppe Convertini, che è stato allungato in attesa del nuovo cooking show di Antonella Clerici. Il format ha totalizzato a malapena il 9% di share.

Ascolti tv 7 settembre 2020: bene Daydreamer in prima serata su Canale 5

La prima serata degli ascolti tv di lunedì 7 settembre 2020 è stata vinta da Rai 1, che ha trasmesso la partita Olanda-Italia (6.076.000, 25.98%). Si è difesa bene Canale 5 che ha programmato una nuova puntata di Daydreamer, la soap turca del momento con protagonista l’affascinante Can Yaman: 2.492.000, 13.30%.