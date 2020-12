UeD, Ida accusata con Gemma per sponsorizzazioni: ora rompe il silenzio

A Uomini e Donne Gemma Galgani è stata accusata da Aurora Tropea di essersi recata nel salone dove lavora Ida Platano, qualche tempo fa, per fare sponsorizzazioni. La dama, che da sempre si ritrova al centro delle discussioni con la Galgani, si riferiva a una foto che la Platano ha condiviso su Instagram lo scorso anno. In questo post, è possibile vedere Ida e Gemma all’interno del salone di parrucchieri. Lo scatto riprende il momento in cui la Galgani si guarda allo specchio e si fa tagliare i capelli dalla Platano. Ormai da tempo tutti sanno bene che tra le due c’è un’amicizia molto forte e la frecciatina di Aurora ha innervosito parecchio. La Tropea è convinta che Gemma abbia fatto la foto per sponsorizzare il salone di bellezza dove lavora Ida. Ma qual è il motivo per cui ha fatto questa accusa?

Aurora ha attaccato Gianni Sperti, facendo notare che aveva messo appunto like a una foto in cui Gemma sponsorizzava il lavoro della sua “amichetta”. Riflettendo sulle parole della Tropea, l’opinionista ha compreso che stava in realtà parlando di una foto che aveva condiviso Ida, a cui ha messo il suo like. Gianni non ha mai nascosto l’affetto che prova nei confronti della Platano e da sempre, lui stesso ha dichiarato, la segue sul social. Ora è proprio lei a rispondere all’attacco di Aurora. Ida ha rotto così il silenzio, tornando a parlare di ciò che accade nel programma. Ormai da tempo sembra aver deciso di estraniarsi da qualsiasi polemica sui social, riguardante soprattutto Riccardo Guarnieri. Ora attraverso una Storia su Instagram, ricondivide la foto a cui si riferiva la Tropea e scrive un messaggio:

“Non c’era nessuna sponsorizzazione, c’è solo la nostra vera amicizia e io non sono l’amichetta ma l’amica con la A maiuscola. La nostra amicizia dà fastidio a tanti”.

La foto, secondo quello che scrive la stessa Ida risale al 25 giugno dell’anno 2019. Con questo post, la Platano aveva condiviso un bellissimo messaggio per Gemma. In queste ultime settimane si è sentito parlare di Ida più di una volta. Il ritorno di Riccardo Guarnieri non ha potuto non riportare alla mente la loro storia d’amore e in molti si chiedono se la Platano tornerà nel programma. Qualche puntata fa, Ida è finita in mezzo alle polemiche: ha deciso di tornare indietro a Riccardo l’anello e la lettera. Un gesto che ha fatto storcere il naso a più persone.

Nonostante ciò, Ida ha continuato a mantenere il silenzio su ciò che accade all’interno del programma. E ora decide di romperlo rispondendo ad Aurora, sebbene per Riccardo non dichiari nulla. Molti si sarebbero aspettati da lei una replica sul Guarnieri, eppure non è andata così.