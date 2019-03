UeD, Ida fuori pensa ancora a Riccardo? L’ultimo gesto parla chiaro

Uomini e Donne: Ida Platano lascia il Trono Over ma pensa ancora a Riccardo? L’ultimo gesto della dama sembra parlare chiaro

Quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra veramente una storia senza fine. La dama del Trono Over, come molti già sapranno, ha lasciato Uomini e Donne durante una delle ultime registrazioni. Di lei, però, i fan della trasmissione stanno continuando oggi a parlare. Ida è molto attiva sui social e, per questo motivo, spesso le sue dediche d’amore non passano inosservate (specie quando dice, fa o scrive qualcosa che possa far pensare alla sua storia con Riccardo). In queste ore, per esempio, un video della Platano caricato sul suo profilo Instagram ha attirato particolarmente l’attenzione. In macchina e sorridente la protagonista del Trono Over si è ripresa mentre cantava “Per un milione”, l’ultimo singolo presentato dai Boomdabash al Festival di Sanremo.

Cosa c’entra tutto questo con Uomini e Donne e con Riccardo Guarnieri? Ebbene, in una delle ultime puntata del Trono Over andate in onda, Ida ha confessato che molte volte sia lei che Riccardo si sono mandati dei segnali sui social. È questo anche il caso di oggi? “Non c’è niente al mondo che vorrei io senza te perché io non ti cambierei nemmeno per un milione”, queste le parole che la dama ha canticchiato nelle sue stories. La stessa, inoltre, ha detto chiaramente di fare attenzione alle parole e poi si è soffermata su una frase in particolare, ovvero: “Se mi cercherai io ti aspetto qui”. È forse un messaggio per Riccardo il suo? I sostenitori della coppia, oggi, sembrano non avere dubbi: quelle parole sono rivolte a Guarnieri.

Uomini e Donne, Ida lascia il Trono Over: la decisione sofferta

Non sappiamo se Ida tornerà mai a Uomini e Donne. Sappiamo però quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a lasciare. Stando a quello che è emerso dalle anticipazioni del Trono Over, la dama è andata via dalla trasmissione perché ancora innamorata di Riccardo. Non è interessata a conoscere altri uomini e vedere lui uscire con le altre, oggi, la fa soffrire. Da qui, quindi, la decisione di abbandonare.