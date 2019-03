Trono Over, Ida Platano va via: un corteggiatore la contatta fuori

Trono Over, Ida Platano lascia Uomini e Donne: un corteggiatore la contatta fuori e si dichiara per lei

Ida Platano, durante una delle ultime registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne, ha salutato le dame e i cavalieri del parterre e si è detta intenzionata a lasciare il programma. A spingerla a prendere questa decisione, principalmente, sono stati i sentimenti che lei ancora prova per Riccardo Guarnieri. In trasmissione, in fondo, Ida era tornata per tentare di riconquistare il suo ex e, quando ha capito che niente di tutto ciò si stava avverando, ha preferito interrompere il suo percorso. Stare a Uomini e Donne per lei non ha più senso. Ida si è detta ancora innamorata di Riccardo e restare al Trono Over avrebbe voluto dire vederlo uscire con altre donne, il che l’avrebbe solo fatta stare male. Lei in primis, inoltre, non si sente ancora pronta a frequentare altri uomini, da qui la decisione di tornare a casa. Da quando tutto questo è successo è passata circa una settimana e, da allora, qualcosa si è smosso nella vita della dama. Oggi, come ha mostrato lei stessa sui social, un corteggiatore inaspettato si è dichiarato a lei.

L’uomo in questione si chiama Davide e avrebbe fatto pure i casting a Uomini e Donne per poterla incontrare e, una volta venuto a sapere del suo abbandono, ha deciso di contattarla fuori dal programma. Per sorprenderla Davide le ha mandato un mazzo di fiori e un peluche direttamente al suo negozio. Al regalo ha allegato una lettera dove le ha scritto: “Bellissima Ida, guardarti in TV ha acceso il mio cuore. Ho sperato sempre di incontrare nella mia vita una persona che ha i miei stessi valori. Ho provato a contattarti, ho fatto i casting per te. Spero di avere l’opportunità di conoscerti”. Forse per Ida è arrivato il momento di voltare pagina dopo Riccardo? Davide, in fondo, sembra avere delle serie intenzioni. La Platano gli darà un’opportunità?

Uomini e Donne, Ida Platano dice addio a Riccardo: il messaggio

“Non mostrare le tue fragilità. Non tutti sono capaci di comprenderle” aveva scritto Ida Platano su Instagram proprio in questi giorni. Molti fan, alla luce di quanto successo a Uomini e Donne, hanno pensato che questo suo messaggio fosse rivolto a Riccardo. La dama del Trono Over, però, non ha specificato il destinatario di quelle parole. Viste come sono andate le cose, tuttavia, non sembra così assurdo associare questo suo sfogo al suo ex.