Trono Over: Ida pronta a voltare pagina dopo Riccardo? L’indizio

Uomini e Donne Trono Over: Ida Platano dice addio a Riccardo Guarnieri? L’ultimo gesto della dama sembra parlare chiaro

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo sentito Ida Platano affermare di essere decisa a voltare pagina dopo Riccardo Guarnieri. La dama, che al Trono Over è tornata per rimettersi in gioco, ha tentato più volte di convincere Riccardo a tornare sui suoi passi ma, nella maggior parte dei casi, con lui è finita a litigare. A seguito dell’ennesima discussione, qualche settimana fa, Ida aveva allora detto di sentirsi pronta a frequentare altri uomini. In trasmissione, tuttavia, la stessa è stata puntualmente tirata in ballo quando c’è stato Riccardo al centro dello studio. Il modo in cui la Platano ha sempre reagito ai confronti con il cavaliere (o ai confronti con le donne con cui quest’ultimo si stava frequentando) hanno sempre portato i fan di Uomini e Donne ha pensare che provasse ancora qualcosa per lui. L’ultimo messaggio pubblicato da Ida sui social, però, sembra oggi suggerire altro.

“Ida non mostrare le tue fragilità. Non tutti sono capaci di comprenderle”, queste le parole condivise da Ida Platano su Instagram stamattina. Il fatto che la dama del parterre femminile abbia sottolineato la frase finale, inoltre, ha spinto diverse persone a pensare alla sua storia con Riccardo Guarnieri. Come se quello di Ida fosse un annuncio, volto a sottolineare l’intenzione di non voler più dedicare tempo al suo ex. Sarà veramente così? Ieri i due hanno fatto intendere di essersi spesso mandati dei segnali sui social (soprattutto in passato), l’ultima stories di Ida di oggi rientra tra questi?

Uomini e Donne, Ida e Riccardo di nuovo vicini al Trono Over: Roberta perde le staffe

In questi giorni i telespettatori di Uomini e Donne hanno assistito ad una scena del tutto inaspettata al Trono Over. Riccardo ha invitato Ida a ballare e, una volta tornato al suo posto, ha dovuto fare i conti con l’ira di Roberta. Quest’ultima, che aveva appena litigato con lui, infastidita dalla cosa ha tirato uno schiaffo al cavaliere, lasciando il pubblico presente in studio (e quello a casa) senza parole.