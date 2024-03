UeD, Ida e Gemma: lo scontro che non ti aspetti, De Filippi tuona

Gemma Galgani a Uomini e Donne torna al centro studio con nuovi colpi di scena. La dama torinese ha appena iniziato una conoscenza con Claudio, ma le cose tra loro non vanno bene. Infatti, il cavaliere rivela di essersi sentito aggredito da Gemma, la quale invece crede di essersi solo difesa. A detta di Claudio, non piacerebbe alla dama, la quale sarebbe fredda con lui. La Galgani, però, pensa che da parte del cavaliere non ci sia fiducia.

Gemma non crede di essere stata fredda, ma di aver solo reagito all’atteggiamento di lui, che subito le ha chiesto quando sono usciti se è interessata. Tina Cipollari e Gianni Sperti si scagliano contro di lei convinti che non sia davvero interessata al cavaliere. Al contrario, rispondendo a Maria De Filippi, Gemma assicura di avere interesse e di voler continuare la conoscenza. Sul lato estetico, però, appare incerta.

Claudio non sa cosa fare, tanto che ribadisce di aver notato in lei aggressività. Si alzano i toni nello studio di Uomini e Donne, con Gianni e Tina furiosi con Gemma, in quanto ritengono che non abbia senso continuare questa conoscenza. Alla fine Claudio decide di andare via e lasciare il programma. “Sono una persona tranquilla, non mi è mai capitata una discussione… ho solo chiesto se ti piaccio e mi hai aggredito”, spiega il cavaliere.

Gemma crede, però, che Claudio stia cercando di passare come una vittima. Maria gli chiede se ha intenzione di lasciare proprio il programma e lui conferma. Gianni lo elogia facendo notare che questo dimostra che è una brava persona, in quanto avrebbe potuto continuare a fare show nel programma come hanno fatto tanti altri, sfruttando la visibilità di Gemma, che proprio ora sta ritornando al centro della scena dopo mesi nell’ombra assoluta.

La Galgani lo accusa di avere avuto un cambiamento improvviso, in quanto tra loro c’è stato anche un bacio. “Gemma non ti è venuta voglia di alzarti e raggiungerlo?”, chiede De Filippi.

La dama torinese non sa che fare e riceve attacchi da Tina e Gianni, i quali ricordano che in passato ha rincorso e cercato di trattenere altri uomini. “Forse dovevi conoscerlo meglio… se lui ha percepito questa cosa, voleva magari essere rassicurato”, commenta Ida Platano.

Gemma si scalda con la sua amica: “Ida ma perché stai dicendo queste cose scusami?!”. Interviene Maria per prendere le difese della tronista: “Anche se siete amiche può pensarla diversamente!”. “Era troppo presto, lui voleva subito sentirsi dire certe cose”, dichiara Ida cercando poi di aiutare ora la sua amica e di recuperare.

Il pubblico resta stupito dal piccolo battibecco tra Ida e Gemma, che solo qualche giorno fa sono state ospiti a Verissimo per parlare della loro amicizia. Ma come dice anche Maria, sebbene siano amiche non devono avere necessariamente la stessa opinione.