UeD, Ida e Alessandro: “Cosa accade di notte”, passione alle stelle!

La coppia del Trono Over si svela in una nuova intervista, durante la quale si intuisce che tra loro c’è tanta passione

Procede a gonfie vele la storia d’amore di Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne. La coppia ha lasciato il programma di Maria De Filippi qualche mese fa e probabilmente in pochi avrebbero scommesso sul loro amore. Invece i due volti del Trono Over confermano, ancora una volta, che la relazione sta andando bene. Entrambi ne parlano in una nuova intervista di coppia sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. La maggior parte delle volte Ida e Alessandro si incontrano a Brescia, città dove vive lei.

Vicinanza ammette che preferisce raggiungerla lui in questo periodo, in quanto è meno impegnato. Ed ecco che i due si svelano sulle notti che trascorrono insieme. “Si dorme bene ma parla nel sonno… un pochino sì! Cosa dice? Niente di comprensibile”, dichiara Alessandro. La parrucchiera originaria della Sicilia ironizza sul fatto che “lui prende tutto il letto”. Ida ci tiene a precisare che anche Vicinanza “parla ogni tanto” nel sonno. E parlando ancora delle notti trascorse insieme, Ida fa sapere che quando escono a cena a mangiare fuori, ci sono serate in cui tornano subito a casa e altre in cui preferiscono restare in giro per locali a bere qualcosa.

“Io preferisco tornare presto a casa…”, aggiunge sorridendo Alessandro di UeD. Si scherza proprio su questo punto e Ida sottolinea: “Guardiamo film… ma soprattutto meditiamo”. E ancora Vicinanza afferma: “C’è la televisione accesa, un po’ di zapping e crolliamo”. Viene loro chiesto se questa è una fase della relazione in cui il momento della televisione salta prima di andare a dormire, lasciandosi andare alla passione.

Alessandro Vicinanza preferisce non rispondere e sorride, facendo intendere che c’è molta passione tra loro. La coppia va avanti con questa intervista confermando di aver trascorso qualche giorno alle terme di Bormio, dove si sono goduti il relax tra neve e calde piscine. E mentre si spostano da una zona all’altra, Ida e Alessandro incontrano spesso i loro fan.

“Ci dicono che siamo belli, dicono che ho fatto bene a scegliere lui come lui ha fatto bene a scegliere me (sorride)”, afferma oggi la Platano, che qualche settimana fa ha avuto un acceso confronto con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri nello studio di UeD. In questi mesi hanno conosciuti i rispettivi amici ed entrambi ammettono di essersi trovati bene.

Quando condividono le cene fuori di solito sceglie Alessandro dove andare, in quanto Ida riesce ad adattarsi a qualsiasi cosa “dal panino alla pizzeria fino al ristorante”. Invece, Vicinanza fa sapere che entrambi amano la cucina di pesce. Nell’ultima fase dell’intervista, i due volti del Trono Over ci tengono a precisare che tra loro non c’è alcuna crisi, come invece era stato ipotizzato dopo una Storia condivisa da lei su Instagram.

La parrucchiera di Brescia sottolinea che la sua vita “non è fatta solo da Alessandro” e che quel messaggio non era rivolti a lui, bensì “a qualcun altro”. Non ha intenzione di giustificarsi, ma l’ex dama precisa che “quella frase era diretta ad altri”, con tanto di conferma da parte di Vicinanza.

Per il momento non si parla ancora di convivenza per Ida e Alessandro. Nessuno dei due ha portato oggetti personali a casa di uno e dell’altra. Dunque, per questo bisognerà ancora attendere.