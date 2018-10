UeD gossip, triangolo amoroso tra Luigi, Giulia e Lorenzo: il pubblico annoiato

Uomini e Donne gossip: il triangolo amoroso tra Luigi, Giulia e Lorenzo annoia il pubblico

A Uomini e Donne si è creato un triangolo amoroso tra Luigi Mastroianni, Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi. Quando sta accadendo nel programma annoia parecchio il pubblico di Canale 5. Infatti, sono in tanti i telespettatori convinti del fatto che si tratti di un teatrino messo su per mettere Lorenzo e Luigi contro. Ricordiamo che i due tronisti si conoscono abbastanza bene, visto che si sono contesi Sara Affi Fella. Ora rividerli di nuovo battersi per una donna fa un po’ pensare i telespettatori. Il pubblico vede tutti e tre poco convincenti. In particolare, sono sicuri del fatto che Lorenzo sia abbastanza preso da Giulia, ma fin troppo esagerato in questa conoscenza. La Cavaglia non è affatto vista bene dai telespettatori. E a detta di molti, Luigi non sarebbe realmente interessato a una frequentazione con Giulia. Sono diversi i commenti negativi da parte del pubblico sui social. La maggior parte dei telespettatori si dicono parecchiono annoiati.

Nel frattempo, Lorenzo continua a lottare per Giulia. Il tronista non vorrebbe vederla uscire insieme a Luigi. Ma molti lo trovano estremamente geloso e troppo esagerato. La conoscenza con la Cavaglia è iniziata da poco e per tale motivo in tanti pensano come sia possibile che sia arrivato già a questo punto. Infatti, si pensa che i due siano d’accordo e stiano fingendo all’interno del programma. A sostenerlo ci pensa addirittura Gianni Sperti, il quale si dichiara dubbioso su questa conoscenza. L’opinionista teme che qualcuno possa nuovamente prenderli in giro e, per tale motivo, cerca di stare con gli occhi aperti. Nelle prossime puntate, Gianni esterna questo suo dubbio, che viene subito negato da Lorenzo e Giulia.

Gossip Uomini e Donne: Lorenzo e Giulia fanno venire dubbi

Dalle anticipazioni sappiamo che Luigi termina subito la conoscenza con Giulia. Secondo il Mastroianni la corteggiatrice starebbe fingendo per business. Il tronista è convinto del fatto che la Cavaglia stia prendendo in giro tutti e che abbia solo voglia di inserirsi nel mondo dello spettacolo. Lorenzo, invece, continua questa conoscenza, nonostante le molteplici segnalazioni.