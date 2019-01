UeD gossip, Lorenzo torna a colpire Sara Affi Fella: la battuta su Nicola e Luigi

Uomini e Donne gossip: Lorenzo e la freccitina inaspettata per Sara Affi Fella

Una battuta inaspettata e improvvisa quella di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Classico in onda l’11 gennaio. Il tronista si lascia andare e, ancora una volta, manda una bella e propria frecciatina nei confronti di Sara Affi Fella. In questi giorni, l’ex fidanzata di Nicola Panico è tornata ufficialmente a parlare pubblicamente, attraverso un’intervista su Chi, chiedendo al pubblico di lasciare vivere serenamente. Tornando alla battuta fatta da Lorenzo, nel corso della puntata si parla delle esterne di Ivan Gonzalez. Quest’ultimo ha ricevuto in regalo da Jennifer una tazza, che poi ha utilizzato con Sonia. Proprio quest’ultimo gesto del tronista dà particolarmente fastidio a Jennifer, che in studio scoppia in lacrime. Lorenzo appare divertito di fronte a quanto sta accadendo, in quanto Ivan ha utilizzato la tazza regalata da Jennifer con l’altra corteggiatrice. Mentre la prima si sfoga con Maria De Filippi, ecco che il Riccardi colpisce Sara con una battuta imbarazzante per Luigi Mastroianni.

“Pensa che Luigi ha usato la stessa tazzina di Nicola”, afferma ridendo Lorenzo. Tutti scoppiano a ridere in studio e anche il pubblico da casa si dice divertito di fronte a questa battuta. Una frecciatina nei confronti della Affi Fella che però sembra non essere apprezzata dalla conduttrice. Infatti, quest’ultima non risponde e va avanti con la puntata, facendo finta di niente. Maria pare abbia voluto chiudere definitivamente il discorso relativi alla Affi Fella. Proprio per tale motivo, non si sarebbe lasciata scappare neanche mezzo sorriso. Intanto, neanche Luigi risponde alla freccitina, ma sorride scuotendo la testa. Gianni Sperti, invece, si lascia andare ridendo apertamente.

