UeD gossip, Lorenzo accusa Giulia Cavaglia: Maria non ci sta e interviene

Uomini e Donne gossip: le forti accuse di Lorenzo Riccardi a Giulia Cavaglia, interviene Maria De Filippi

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne accusa pesantemente Giulia Cavaglia in studio. Non solo, anche Luigi Mastroianni fa delle particolari critiche alla corteggiatrice, decidendo anche di chiudere la conoscenza con lei. Entrambi i tronisti si dicono certi del fatto che Giulia sia all’interno del programma per business. I due rivelano in studio di essere venuti a conoscenza di alcuni particolari della vita della Cavaglia. Scendendo nel dettaglio, Lorenzo e Luigi hanno ricevuto delle segnalazioni, secondo le quali la corteggiatrice tenterebbe di avere delle relazioni solo con uomini benestanti. Non solo, il Riccardi fa anche riferimento alle foto pubblicate dalla Cavaglia, in cui mostra i suoi averi. Questo a Lorenzo non piace e la informa che lui non sta molto bene economicamente, tra una risata e l’altra. Ed ecco che Luigi accusa Giulia di essere per lui Sara2.0. Il tronista si riferisce a Sara Affi Fella, in quanto Giulia pare abbia mentito sulla fine della sua ultima relazione. Infatti, la Cavaglia aveva dichiarato di essersi lasciata circa tre mesi fa e, invece, ora i due tronisti hanno scoperto che ha troncato con l’ex fidanzato un mese e mezzo fa.

Quando Luigi commenta rivelando che secondo lui Giulia è Sara2.0, Maria De Filippi interviene per riprendere Lorenzo, il quale intanto applaude. Secondo la conduttrice, non è giusto che lui continui a conoscere la corteggiatrice se pensa questa cose. Infatti, chiede apertamente a Lorenzo se si rende conto delle accuse che sta facendo alla Cavaglia. Ma il Riccardi non torna indietro sui suoi passi e conferma che è quello che pensa. Nonostante ciò, vuole continuare a conoscere la corteggiatrice. Ma la De Filippi non molla e continua a chiedere al tronista di riflettere, in quanto le sue accuse sono pesanti. “Lorenzo ma tu stai dicendo che lei va con persone che hanno soldi”, afferma la conduttrice. Il Riccardi ribadisce che questo è quello che pensa. Ma Maria continua a non comprendere come sia possibile che Lorenzo voglia frequentare una persona su cui ha questi pesanti pensieri.

Gossip Uomini e Donne: Giulia Cavaglia nella bufera, ma Lorenzo Riccardi continua la loro frequentazione

Non riuscendo a far ragionare Lorenzo, Maria tenta di capire cosa ne pensa Giulia. La corteggiatrice si giustifica, ma non sembra particolarmente arrabbiata per le accuse del Riccardi. La De Filippi chiede più volte alla Cavaglia se ha realmente capito le parole di Lorenzo. Lei risponde di sì, ma probabilmente Maria si sarebbe aspettata di vederla lasciare lo studio dopo determinate affermazioni. Continuano così i dubbi dei telespettatori. Molti sono convinti del fatto che Lorenzo e Giulia siano in realtà d’accordo!