UeD, Giulia si svela: i baci con Daniele e Alessandro e non solo

UeD, Giulia Quattrociocche tra Daniele e Alessandro: le ultime considerazioni

Giulia Quattrociocche si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La tronista sta portando avanti un percorso importante sia con Daniele che con Alessandro. Oggi l’abbiamo vista in puntata lasciarsi andare finalmente con quest’ultimo, del quale non riusciva a fidarsi. Ora sembra aver messo da parte i cattivi pensieri, scambiandosi con lui un bacio passionale. Prova un forte interesse per entrambi, ma ci sta qualche piccola differenza tra loro, sebbene Giulia sia sicura che siano in realtà molto simili. La Quattrociocche, infatti, afferma di vedere in loro più cose in comuni che punti discordanti. Tutti e due danno un grande valore alla famiglia, esattamente come lei. Alessandro vive lo vive con un valore aggiunto, in quanto è padre. E proprio su questo, la tronista ci tiene a specificare di non essere spaventata a relazionarsi con lui, nonostante abbia già un figlio. Anzi, Giulia si sente di dire che questa è una delle cose migliori che ha visto nel corteggiatore.

Verso Daniele sente di provare un “forte senso di appartenenza”. Si riconosce in lui, in tutto e per tutto. Alessandro, invece, è riuscito a tirar fuori un lavoro più forte di lei, ma anche quello docile. “Entrambi riescono a fare uscire tutte le mie sfaccettature”, spiega la Quattrociocche. Nel corso dell’intervista viene anche chiesto alla tronista quali sono le emozioni che si sono scatenate in lei sia quando ha baciato Alessandro che quando ha baciato Daniele. Per il primo rivela: “È stato un momento intenso e di grande trasporto”. Questo è stato chiaro un po’ a tutti, mentre sul bacio con Daniele spiega: “È stato un bacio quasi adolescienziali, di quelli che vuoi custodire solo per te”.

Trono Classico, Giulia Quattrociocche in un tornado di emozioni: al suo fianco c’è sua madre

Dunque, chi è attualmente il favorito per Giulia? Entrambi sembrano essere riusciti a conquistarla, ma bisognerà capire chi dei due riesce davvero a farle battere il cuore. Nel frattempo, a vivere con lei questa esperienza c’è anche la madre. Insieme a lei sta cercando di affrontare questo percorso, che lei definisce “tornado di emozioni”. Non solo, la tronista rivela: “Credo di star facendo l’esperienza più bella della mia vita.”