UeD, Giulia Cavaglia tronista: il gesto di Lorenzo e Claudia piace

UeD, Giulia Cavaglia diventa tronista: la reazione di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, nel corso della puntata in onda l’8 marzo, entra in studio abbastanza provata. Per la prima volta i telespettatori la vedono come una persona molto fragile. Non riesce a trattenere le lacrime dopo aver visto il filmato in cui Lorenzo le ha rivelato che non sarebbe stata lei la sua scelta. Ma non solo, anche parlando in studio con Gianni Sperti, Giulia dimostra di essere rimasta molto male. Tina Cipollari si ricrede e ammette di aver visto negli occhi della Cavaglia tanta tristezza nel filmato. Entra Lorenzo e hanno un confronto abbastanza tranquillo. Infatti, sembra proprio che Giulia non nutra alcun rancore nei confronti dell’ormai ex tronista. La 23enne, però, preferisce andare via prima ancora che venga mostrata la scelta di Lorenzo e Claudia Dionigi. Prima dell’entrata di quest’ultima, Maria De Filippi propone a Giulia di diventare la nuova tronista. La reazione del Riccardi piace molto al pubblico.

Lorenzo mostra subito la sua felicità nel vedere la Cavaglia accettare il trono commossa. Lui stesso ammette di aver chiesto a Raffaella Mennoia di dare questa grande opportunità a Giulia. “Se lo merita”, afferma contento l’ex tronista. Maria ci tiene a precisare che qualora lei fosse stata la scelta di Lorenzo, anche a Claudia avrebbero fatto la stessa proposta. Dunque, già prima della scelta, il programma aveva deciso di permettere a una delle due di salire sul trono. Giulia sale così sul trono ed entra Claudia in studio. Pure la Dionigi si mostra particolarmente felice di vedere la sua vecchia rivale diventare la nuova tronista, tanto che ci tiene a farle i complimenti.

Lorenzo e Claudia si mostrano molto complici e innamorati. Entrambi sono felici di vedere Giulia voltare pagina, iniziando un nuovo percorso nel programma. “Giulia posso salutarti? Complimenti”, dichiara la Dionigi non appena entra in studio. La Cavaglia ovviamente accetta subito di salutare la sua vecchia rivale. Ora per Giulia inizia un nuovo e importante percorso e tutti si mostrano felici di vederla sul trono, compresi Gianni e Tina. I telespettatori sono curiosi di vedere la Cavaglia in questo ruolo. Dalle anticipazioni sappiamo già che la nuova tronista si avvicina particolarmente al corteggiatore Manuel!