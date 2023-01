UeD, Gismondi ritrova l’amore: “Con lei avrebbe tradito Camilla”

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne si sono lasciati la scorsa estate. La notizia ha lasciato i fan della coppia con l’amaro in bocca, in quanto la loro sembrava essere una di quelle storie nate nel programma di Maria De Filippi più forti. Entrambi hanno sempre preferito evitare di rivelare i dettagli della rottura, lasciando molti dubbi nella mente del pubblico che li segue. Sembra che dietro ci sia stato un tradimento da parte dell’ex tronista, che ora avrebbe ritrovato l’amore.

A lanciare l’indiscrezione è Amedeo Venza, il quale fa notare su Instagram che Riccardo avrebbe una nuova storia d’amore con una certa Valentina. “Ecco le storie di entrambi presso lo stesso posto! Ma già persone vicine mi avevano detto, giorni fa, che i due si vedono da un po’”, si legge. Non solo, Venza aggiunge un altro particolare su questa nuova presunta love story di Gismondi: “I ben informati dicono che Riccardo avrebbe tradito Camilla proprio con questa ragazza”.

Secondo questo gossip, dunque, pare proprio che la relazione tra Riccardo e Camilla sia scoppiata a causa di questo tradimento di lui. La ragazza in questione non è un volto noto nel mondo dello spettacolo. Conta su Instagram, con il suo profilo ‘lapigivale’ circa 5mila follower. Una bellissima ragazza, bionda, che avrebbe conquistato il cuore di Gismondi.

Non si sa se effettivamente ci sia un tradimento dietro la rottura di questo coppia di UeD. In questi mesi, i fan hanno comunque percepito – in assenza di dettagli concreti – che la Mangiapelo è rimasta fortemente delusa dal comportamento dell’ex tronista. Camilla si è poi ritrovata con un altro volto del programma di Maria De Filippi ovvero Chiara Rabbi. Quest’ultima è finita al centro del gossip per via della fine della sua storia d’amore con Davide Donadei, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 7.

E proprio in questi giorni l’ex tronista è stato più volte accusato, attraverso nuove indiscrezioni, di aver tradito l’ex corteggiatrice con più donne. E forse proprio i tradimenti subiti hanno unito Camilla e Chiara. Nel frattempo, anche la Mangiapelo ha già voltato pagina. L’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore con un altro uomo.

Si tratta di un calciatore professionista, che gioca nel Frosinone Calcio. Il suo nome è Luca Moro e sembra che sia riuscito a riportare il sorriso sul volto della bella Camilla. Ora non resta che attendere, per i fan del celebre programma di Maria De Filippi, una conferma ufficiale da parte di Riccardo Gismondi su questa sua presunta nuova storia d’amore con Valentina.