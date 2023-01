Davide Donadei al Grande Fratello Vip 7 non ha iniziato proprio benissimo la sua avventura. Al pubblico non sta piacendo tanto, in più nell’ultima puntata ha fatto un confessionale inaspettato. I suoi commenti su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno stupito sia nella Casa sia fuori. Tutto è partito da un bacio per gioco dato sotto al vischio nel corridoio. Micol e Davide hanno ammesso di aver chiesto al GF Vip di farli baciare per fare uno scherzo a Edoardo. Quest’ultimo poi li ha invitati a scambiarsi davvero il bacio, perché altrimenti avrebbero rischiato di perdere la prova. E di conseguenza budget settimanale per la spesa.

Davide e Micol si sono dati un bacio a stampo, la cosa non ha infastidito né Tavassi né Micol perché si trattava di un gioco. La cosa sembrava essere finita lì, se non fosse che poi in confessionale Donadei ha parlato di una coppia che forse non si rispetta fino in fondo. O che non si considerano fidanzati, cosa che i due in realtà hanno detto più volte. Edoardo e Micol si stanno conoscendo, frequentando, rimandando decisioni e scelte importanti a quando si ritroveranno nella vita reale. In ogni caso, Davide ha dato la colpa agli autori per quelle sue frasi, parlando di battute e di gag.

Il fatto che Davide parli di rispetto per un bacio dato a stampo durante un gioco, però, si scontra con i pettegolezzi che circolano sul suo conto. Da tempo ormai si vocifera di un tradimento all’ex Chiara Rabbi con l’ex allieva di Amici Arianna Gianfelici. Ma a quanto pare non sarebbero finite qui le mancanze di rispetto. Nelle scorse ore infatti Deianira Marzano ha parlato di un altro tradimento di Davide Donadei a Chiara Rabbi.

Stando a quanto riportato da Deianira, Davide avrebbe avuto una relazione con un’ex dipendente del suo ristorante. “Fu licenziata e quando Chiara andò via fu riassunta”, si legge ancora nel gossip. Che resta un gossip, fino a quando non ci saranno prove che confermano le accuse. Di sicuro se così fosse non solo le insicurezze di Chiara nel rapporto erano motivate, ma Davide predicherebbe bene al GF Vip 7 parlando di totale rispetto per la fidanzata al punto da non baciare neanche a stampo per gioco un’altra e razzolerebbe male nella vita reale, dove avrebbe tradito Chiara. Il condizionale va usato fino a prova contraria, certo è che i dubbi nei telespettatori non sono pochi, a questo punto, sul bel salentino.