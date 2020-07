UeD, Giovanna e Sammy: è finita? Le ultime parole di lei preoccupano

È già finita tra Giovanna Abate e Sammy Hassan? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo sulla coppia nata a Uomini e Donne, nella passata edizione. Avevano lasciato il programma felici e spensierati. Dopo di che, si sono mostrati al pubblico davvero molto complici. Eppure, con il tempo, i fan non hanno potuto non notare alcuni dettagli preoccupanti. A differenza di altre coppie che hanno lasciato la trasmissione, Giovanna e Sammy non sono più apparsi insieme sui social. Non troviamo foto o video recenti che li ritraggono insieme. Sia la Abate che Hassan condividono momenti della loro giornata, senza però parlare della loro storia d’amore. Infatti, il silenzio di Giovanna, che è sempre stata pronta a dichiarare ciò che sente al suo pubblico, ha fatto pensare molto. Ed ecco che ora sembra arrivare una chiara conferma sulla loro crisi, nel nuovo del Magazine del programma. Scendendo nel dettaglio, l’ex tronista ha scelto di continuare a mantenere il silenzio, rivelando però qualche dettaglio in più.

UeD, Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono già lasciati? Le ultime parole di lei non rassicurano

Dopo aver avuto la conferma sulla crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sembra arrivare anche quella tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Uomini e Donne Magazine sceglie di raggiungere l’ex tronista, proprio per chiederle di chiarire la sua attuale posizione. Giovanna oggi dichiara di volersi prendere del tempo, per comprendere meglio quello che sta accadendo nella sua vita e in quella di Sammy, prima di rilasciare dichiarazioni sulla loro storia. Quando avranno fatto chiarezza, sarà proprio la Abate a spiegare quanto sta realmente succedendo, soprattutto perché ci tiene a rispettare chi l’ha sempre seguita e sostenuta. Le sue parole non sono per nulla rincuoranti per i fan, anzi. Sembra proprio che tra loro sia accaduto qualcosa che li ha inevitabilmente allontanati.

Giovanna e Sammy, dopo la scelta a Uomini e Donne buio e silenzi

Possiamo dire che, a differenza delle altre coppie, Giovanna e Sammy non hanno avuto modo di vivere serenamente la loro storia d’amore dopo la scelta. Li abbiamo visti insieme, felici e spensierati, solo nelle settimane successive alla fine del programma. Ma subito dopo, i silenzi e le loro assenze sui social hanno fatto preoccupare non poco i fan. Già una dichiarazione della Abate, di qualche giorno fa, aveva fatto temere il peggio. A oggi addirittura si parla di una rottura tra Giovanna e Sammy. Ora non ci resta che rispettare le volontà dei due e attendere una spiegazione, sperando che arrivi presto.