UeD, Gianni si ribalta dalla sedia: la scena diventa virale (VIDEO)

L’opinionista scivola dalla sedia in studio nel corso della puntata e i telespettatori vanno in tilt sui social network

A Uomini e Donne Gianni Sperti cade dalla sedia nello studio. Il video dell’opinionista che scivola a terra diventa, in pochissimi minuti, ricercatissimo sul web. I telespettatori divertiti si chiedono, in realtà, cosa sia davvero accaduto. Si tratta di un momento inaspettato, che sorprende il pubblico, visto che in studio nessuno commenta apertamente la caduta. Pare che Gianni stia ridendo per una battuta di Tina Cipollari, finendo poi per scivolare con la schiena a terra con le gambe per aria.

Ciò accade nel momento in cui si trova al centro studio Gloria, la quale racconta di voler già mettere fine alla conoscenza con Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo si mostra comunque abbastanza sereno, in quanto è propenso a conoscere un’altra dama, Roberta Di Padua. Balla con lei in studio e le chiede, di fronte a tutti, un appuntamento per quella sera stessa.

Maria De Filippi fa notare che solo fino alla settimana scorsa si diceva ancora fortemente interessato a Ida Platano. Parte una discussione tra i due, con la dama siciliana che ribadisce di non aver alcun interesse a riprendere una conoscenza con lui. Infatti, preferisce avere con Alessandro semplicemente un rapporto cordiale e niente di più.

La facilità di Vicinanza di passare da un’idea all’altra lascia perplesso Gianni, il quale ironicamente ammette che vorrebbe essere come lui. Proprio durante questa fase della puntata, ecco che Sperti cade dalla sedia. Ovviamente, Tina si accorge subito che il suo collega è appena finito a terra, sbattendo con la schiena. Sui social network, i telespettatori si dicono divertiti dall’accaduto, anche perché la caduta non provoca nulla di grave. C’è chi pensa che la caduta non sia accidentale. Lo stesso Gianni, probabilmente stufo di ascoltare determinati discorsi, si lascia scivolare via.

Solo in pochi ricorderanno la famosa caduta di Gianni durante una coreografia ad Amici, alcuni qui non erano ancora nati #uominiedonne https://t.co/dOV9lMNrDT pic.twitter.com/aSMawxAOZ3 — JessicaKhaleesi ???????? (@JessiCalisti27) September 30, 2022

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri vs Armando Incarnato

Intanto, scoppia lo scontro tra Riccardo e Armando di UeD. I due cavalieri, da sempre uno contro l’altro, si scontrano anche oggi. Questa volta, ad accogliere il consenso del pubblico è il cavaliere napoletano. Durante questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi, Incarnato riesce spesso a condividere il pensiero dei telespettatori, anche se molti non hanno comunque cambiato idea sul suo conto.

A generare la lite è la decisione del Guarnieri di non sedersi tra i corteggiatori di Federica Aversano. Come già ha dichiarato ieri e nei giorni precedenti, non ha intenzione di spostarsi alla corte della tronista. Armando crede, dunque, che non solo non abbia il coraggio di farlo, ma che non sia poi così tanto interessato. Ora a non nutrire più neanche un minimo di interesse è Federica, che decide di chiudere definitivamente con questa storia.

Riccardo pretende un incontro con la Aversano prima di compiere un passo del genere. Le regole del Trono Classico, però, impongono un altro tipo di percorso. Guarnieri si è anche guardato intorno nei giorni scorsi. Il suo interesse è ricaduto su Cristina, la quale non ha accettato il suo numero. La nuova dama ammette di voler al suo fianco un uomo deciso e Riccardo, a detta sua, non lo sarebbe o almeno avrebbe dimostrato di non esserlo.

Al contrario, ha accettato di avviare una conoscenza con Armando. Si accende un nuovo dibattito. Subito dopo, Incarnato si infastidisce nel vedere Cristina parlare con Riccardo mentre tutti ballano al centro studio.

La nuova tronista Lavinia soffre di attacchi di panico

Maria De Filippi, come sempre, riesce ad affrontare una situazione delicata come questa nel migliore dei modi. Lavinia Mauro lascia lo studio e si reca dietro le quinte. Quando rientra la conduttrice le chiede se è tutto a posto ed esce fuori che soffre, appunto, di attacchi di panico. La conduttrice tratta la questione come una situazione normale e questo viene apprezzato dal pubblico, soprattutto da chi ha lo stesso problema della nuova tronista.