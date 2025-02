UeD: Gianmarco Steri, dettaglio crea ironia. Francesca verso il triste finale

Uomini e Donne oggi inizia con Maurizio al centro studio. Il cavaliere ci tiene a ringraziare Maria De Filippi e chi lavora dietro le quinte. Per lui questa è stata un’esperienza straordinaria e ha deciso di concluderla con Cristina C., la quale è riuscita a conquistare il suo cuore. Maurizio propone alla dama di lasciare insieme il programma di Canale 5, tra le battute di Tina Cipollari, che non apprezza molto il percorso di lui. Alla fine, Cristina accetta la proposta e insieme lasciano la trasmissione.

Tocca a Gianmarco Steri sedere al centro studio, per continuare la selezione, con altre ragazze che si presentano di fronte a lui. Il dettaglio che fa ridere molti telespettatori è che quando il tronista vuole rifiutare, fortemente imbarazzato, dichiara: “Mi dispiace, però non… ok?”. Questa frase viene ora usata sui social network per video ironici e simpatici. Gianmarco utilizza sempre queste parole, cercando di non essere sgarbato o maleducato, così da non ferire le ragazze che non lo colpiscono. Proprio per questo, Steri fa un discorso a tutte le aspiranti corteggiatrici:

“Ci tenevo a ringraziarvi tutte a prescindere. Questa è una cosa bellissima, ma vi devo chiedere scusa. Non posso conoscervi tutte, ma non è possibile. Mi faceva piacere dire questo”

Dopo di che, Gianmarco va avanti con la selezione. Proprio in questi giorni, è spuntato un retroscena legato alle numerose ragazze che sono scese in studio per Steri, svelato da una di loro. Alla fine, oggi il tronista decide di tenerne solo due.

La puntata va avanti con Sabrina, Diego e Giuseppe al centro studio. Diego spiega di essere felice di aver mantenuto un rapporto di amicizia con Sabrina e di aver ricevuto il numero di Cristina, con cui ha iniziato una conoscenza. Sabrina, invece, dice di voler continuare a conoscere solo Giuseppe. Anche Liviana e Vincenzo decidono di continuare la conoscenza.

Uomini e Donne: Francesca Sorrentino verso la scelta che non sognava

Nel corso della puntata di oggi, inizia la caduta di Francesca Sorrentino verso la triste scelta finale. La tronista attacca duramente Gianmarco, trovando i suoi comportamenti troppo strani. Il corteggiatore tenta di difendersi, mentre Francesca dichiara che ormai l’ha delusa. Barbara De Santi crede che Gianmarco si sia modulato in base alle parole della tronista. Ed è la dama a rendere un po’ interessante questo blocco con il suo intervento.

Molti sono convinti che la Sorrentino non fosse pronta per mettersi alla prova sul Trono in un programma televisivo. Lei stessa, durante l’esterna con Gianluca Costantino, ha spiegato di portare con sé gli strascichi della sua passata relazione con l’ex fidanzato Manuel Maura. Oggi in studio Francesca ammette di avere molte paure e di non sentirsi abbastanza. Tutto questo l’ha portata a viversi questo Trono con tensioni e tanti dubbi.