UeD Gianmarco, spunta retroscena: “A casa chi vuole conoscerlo”

Gianmarco Steri è il nuovo tronista di Uomini e Donne ormai da qualche settimana. Da quando è stato annunciato l’inizio del suo percorso, arrivato nel momento in cui Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno, sono arrivate più di 8mila richieste alla redazione del dating show. Per la produzione e Maria De Filippi è stato difficile organizzare il tutto in modo che Gianmarco facesse la sua selezione, visto che solitamente non arrivano queste numerose proposte. Ma ecco che una delle ragazze scartate dal tronista svela un retroscena.

Lo stesso Steri ha ammesso di essere in difficoltà durante queste selezioni, aiutato e sostenuto dal suo amico Enzo, che ha conquistato Maria. E mentre le anticipazioni della registrazione di ieri parlano soprattutto della triste scelta di Francesca Sorrentino, Gianmarco ha deciso di andare avanti solo con quattro corteggiatrici, ovvero Liane, Chiara, Caterina e Cristina. Una lunga e difficile selezione, della quale ora spunta un retroscena. A raccogliere la segnalazione è Lorenzo Pugnaloni su Instagram, che solitamente svela le anticipazioni e i dettagli legati al programma di Canale 5.

In questi giorni, si è parlato molto del comportamento delle aspiranti corteggiatrici sui social network. Inutile dire che la trasmissione è perfetta per chi vuole avere visibilità, ma non deve essere comunque una priorità. Questo lo sanno tutte le ragazze che si sono presentate alla corte di Steri a UeD. Alla base del programma c’è l’idea di trovare l’amore. Non tutte le aspiranti corteggiatrici pare mettano al primo posto questo scopo. A parlarne è una delle ragazze che sono state scartate da Gianmarco dopo le selezioni.

Inizialmente questa aspirante corteggiatrice, di cui non viene svelato il nome, era stata scelta da Steri per iniziare questo suo percorso. Successivamente è stata eliminata. Solitamente i ragazzi e le ragazze che decidono di corteggiare un tronista non instaurano delle amicizie. A meno che, come accaduto alle ex corteggiatrici di Michele Longobardi, ci si ritrova a dover affrontare la fine di un percorso tra tensioni e delusioni.

Certo, il rispetto non deve mai mancare. Ciro e Gianmarco si sono anche stretti la mano durante la scelta di Martina, come accaduto tra altri ex volti del programma. Ma è strano vedere corteggiatori che stanno alla corte dello stesso tronista stringere amicizia. Invece, questo è ciò che sarebbe successo tra le aspiranti corteggiatrici di Gianmarco. Alcune di loro si seguono addirittura sui social, dandosi sostegno, e hanno stretto amicizia. Ecco i dettagli della segnalazione riportata da questa ragazza:

“Ciao Lorenzo riferendomi alla storia che hai postato sulle corteggiatrici che si seguono.. posso dirti che io sono scesa per Gianmarco che inizialmente mi aveva tenuta e poi non più perché evidentemente doveva stringere il cerchio. Ad ogni modo eravamo tantissime la prima volta, si è visto, e alcune del gruppo che si era formato mi dicevano in bocca al lupo o facevano le carine con me e io ad una ho risposto male dicendo: in bocca al lupo cosa?! Stiamo qui per lo stesso ragazzo e mi dà pure fastidio che tu me lo dica. Ma questo perché? Perché io seriamente ero andata per lui, le altre invece da come vedo anche su Tik Tok è un continuo sponsorizzarsi, pubblicarsi mentre si presentano e farsi pubblicità. Sono tutte per visibilità e poi chi veramente voleva conoscerlo sta a casa. Che peccato”

Nella speranza che Gianmarco tenga gli occhi aperti su chi effettivamente sarebbe lì solo ed esclusivamente per visibilità, non resta che attendere per capire cosa accadrà nel suo Trono.