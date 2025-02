Uomini e Donne, Gianmarco chiede aiuto a Maria: selezione divide

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri, ovvero dal Trono di Francesca Sorrentino. Oltre ad aver portato in esterna Gianluca Costantino, oggi il pubblico scopre che è uscita anche con il suo corteggiatore Gianmarco. Quest’ultimo l’ha portata a fare un giro per le vie di Roma e le ha dato dei bei baci passionali! In studio, interviene Barbara De Santi, la quale ritiene che Gianmarco non dia così tante dimostrazioni a Francesca e che tenga a interessarsi di più a ciò che fa Gianluca, che a detta sua starebbe facendo di più.

Le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano che la Sorrentino mette in dubbio, ancora una volta, Gianmarco. Intanto, oggi decide di non ballare con nessuno dei corteggiatori, che devono lasciare lo studio in quanto le loro postazioni sono occupate dalle numerose corteggiatrici di Gianmarco Steri.

La puntata va avanti con Barbara De Santi oggi a UeD, che accoglie in studio due uomini che vorrebbero conoscerla, Francesco e Gian Filippo. Entrambi, però, non la convincono. Si passa a Claudia D’Agostino e a Giorgio. La dama è furiosa con Morena, che nella registrazione precedente aveva invitato il cavaliere a prendere un caffè. “Siccome non è il tuo fidanzato, penso che possa permettermelo di invitarlo per un caffè”, dichiara la seconda. Non solo, Morena accusa Claudia di aver preso in giro e illuso Diego Tavani, che ha lasciato il programma dopo la loro travagliata conoscenza.

Intanto, Maria De Filippi annuncia che c’è una donna che vorrebbe conoscere Giorgio. Vedendo lei rifiutare altre conoscenze, il cavaliere non vuole compromettere quello che sta nascendo tra loro. Questa sua decisione emoziona Claudia, la quale chiarisce di voler vedere come vanno avanti le cose.

Torna al centro studio Gianmarco Steri per ascoltare le aspiranti corteggiatrici. Tra le prime dieci, nessuna lo convince, tranne una ragazza. Dopo di che, arrivano due signore che vorrebbero conoscere Alessio Pili Stella, Gaia e Rosina. Il cavaliere decide di tenere solo la prima.

Si torna alla selezione di Gianmarco e Tina Cipollari fa notare che una cosa del genere non è mai accaduta. “Dovrà fermarsi e iniziare a conoscerle”, afferma Gianni Sperti, di fronte alla presenza di numerose aspiranti corteggiatrici, che potrebbero aumentare in questi giorni. Maria De Filippi è d’accordo con l’opinionista, mentre Gianmarco appare imbarazzato e in difficoltà. Il tronista chiede anche aiuto alla conduttrice per gestire al meglio la selezione: “Maria però devi aiutarmi”.

“Sono stato fidanzato tanti anni e poi non mi sono più innamorato. Vorrei trovare una persona che mi fa provare qualcosa”, dichiara Steri. De Filippi fa sapere che l’amico di Gianmarco, Enzo, fuori dallo studio si sta lamentando per le sue scelte. Allora il tronista chiede di farlo entrare. Alla conduttrice piace molto la sua ironia e continua a dimostrarlo coinvolgendolo nel percorso di Steri.

Alla fine, anche il secondo gruppo di ragazze non convince il tronista, che imbarazzato le manda a casa. “Poi tiriamo i conti a casa”, tuona Enzo, a cui Maria propone per oggi di sedere sul Trono. Il ragazzo che tanto diverte la conduttrice non approva le decisioni prese finora dal suo amico. Questa selezione, però, divide il pubblico. C’è chi comprende il tutto, in quanto le aspiranti corteggiatrici sono davvero tante e probabilmente questa è l’unica soluzione per permettere a Gianmarco di scegliere chi tenere alla sua corte.

Ma un’altra fetta di pubblico ritiene che sia tutto troppo imbarazzante sia per il tronista che per queste ragazze che si stanno proponendo. Va detto che sono tutte consapevoli a cosa vanno incontro e nessuno è stato ovviamente costretto a presentarsi di fronte al nuovo tronista.