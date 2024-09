UeD Francesca tronista: “Teatrini”, grave segnalazione su Manuel

Francesca Sorrentino è una tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Ed ecco che arriva una segnalazione abbastanza forte che riguarda il suo percorso sul Trono e la possibilità di vedere Manuel Maura come suo corteggiatore. Facendo il punto della situazione, i due hanno partecipato in coppia a Temptation Island 2023 per mettere alla prova il loro amore. Alla fine la loro relazione è giunta al termine durante il falò di confronto, ma non definitivamente.

Durante il confronto avvenuto proprio nello studio di UeD, Maria De Filippi aveva ammesso – nella passata edizione – di aver pensato a posizionare Francesca sul Trono. L’idea era sfumata in quanto lei provava ancora dei sentimenti forti per l’ex fidanzato Manuel. Infatti, qualche mese dopo, i due hanno annunciato il ritorno di fiamma. La relazione, però, è andata avanti tra alti e bassi arrivando a una nuova rottura, sembra definitiva.

Poco dopo viene annunciata Francesca come nuova tronista, nel corso della prima registrazione della nuova edizione. I suoi fan hanno applaudito a questa decisione del programma e ora non vedono l’ora di vederla mettersi in gioco in queste vesti. In effetti, la Sorrentino è uno degli ex volti di Temptation Island più apprezzati di questi ultimi anni. Ora, però, arriva una segnalazione che potrebbe deludere non poco i suoi fan.

Alessandro Rosica, nelle scorse ore, ha riportato su Instagram una segnalazione negativa su Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Parlando dell’agenzia di Alessandro Piscopo, manager di Perla Vatiero e non solo, contro cui l’esperto di gossip sgancia spesso attacchi, esce fuori un particolare retroscena. Ebbene Rosica si dice convinto del fatto che “Manuel Maura scenderà a corteggiare Francesca”. L’esperto di gossip parla di “teatrini su teatrini e impicci di tutti i tipi”.

Non finisce qui la segnalazione. Ebbene Rosica è certo che “Manuel e Francesca si vedevano fino a tre settimane fa”. Pare che i due ex volti di TI si siano incontrati anche nel periodo in cui “lei faceva i provini per Uomini e Donne”. “Tutto uno schifo, tutto falso”, tuona l’esperto di gossip, il quale ha di recente avuto un botta e risposta con Raffaella Mennoia. Non resta che attendere per scoprire se effettivamente sia accaduto ciò e se Manuel scenderà davvero come corteggiatore di Francesca.

Intanto, Brando Ephrikian, ex tronista della passata edizione, si dice perplesso sulla partecipazione della Sorrentino al Trono Classico. Il ragazzo vede tutto questo troppo prematuro e non trova differenze con la situazione sentimentale che Francesca stava vivendo lo scorso anno, per cui ha dovuto rinunciare al Trono. “Non vedo cosa sia cambiato oggi che si è lasciata da ieri praticamente”, ha fatto notare Brando, intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo.

Brando trova ridicola la possibilità di vedere Manuel scendere le scale come corteggiatore della sua ex fidanzati. In effetti, sarebbe alquanto strano visto che Francesca ha accettato il ruolo di tronista perché la loro relazione è giunta definitivamente al capolinea.