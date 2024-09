Temptation Island, “coppie fake”: per Mennoia scontro al veleno

Botta e risposta per Raffaella Mennoia sul cast di Temptation Island 2024, che va in onda a settembre. La prima puntata è prevista per il prime time di martedì 10 settembre e tutto sembra pronto per intrattenere il pubblico di Canale 5 con nuove scoppiettanti storie. Ma per alcune coppie sono arrivate delle segnalazioni, subito dopo la pubblicazione del video di presentazione. In particolare, primo tra tutti, è stato Alfred a finire sotto la lente di ingrandimento. Quest’ultimo partecipa al reality show delle tentazioni con la fidanzata Anna ed è stato definito da una ragazza sui social network come una persona “viscida”.

Anche su Fabio è arrivata una segnalazione, da un ex volto del programma, Jessica Mascheroni. Solo ieri ci sono stati degli attacchi nei confronti di Millie, la quale partecipa al reality in coppia con il fidanzato Michele. La segnalazione è arrivata ad Alessandro Rosica, il quale ha fatto notare che ci sarebbero “zero controlli” da parte della redazione del reality. Questo perché l’esperto di gossip è stato informato da un utente su Instagram che Millie e Michele pare si fossero già lasciati e lei lo avrebbe pregato “di tornare insieme per partecipare al programma”. Ed è proprio Rosica poi a sganciare accuse a Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e Temptation Island.

Ciò accade nel momento in cui quest’ultima condivide su Instagram alcuni suoi selfie annunciando che il 10 settembre 2024 torna in onda il reality delle tentazioni con la nuova edizione. L’autrice non vede l’ora di leggere i commenti dei telespettatori su quello che accadrà nei villaggi alle coppie. Ma ecco che c’è già chi commenta, ancora prima della messa in onda. In particolare, è impossibile notare il commento di Rosica, conosciuto sul web come L’investigatore social.

Prima ancora di ricevere i suoi attacchi, la Mennoia aveva scritto su Instagram: “Per ora, ma forse è presto, nessuna segnalazione è corretta”. Così, Raffaella tenta di proteggere le coppie che sono state presentate. Rosica non ci sta e, sotto gli scatti condivisi dall’autrice, si lascia andare alla prima accusa: “Devi saper accettare anche le critiche e non solo i pregi. Devi ammettere le falle dei provini e della gente che a volte viene presa e non sta davvero insieme”.

Pronta la risposta di Raffaella Mennoia, la quale solitamente evita di replicare pubblicamente ai commenti negativi. “Le critiche non accettate? Le coppie che non stanno insieme?”, chiede l’autrice, apparendo perplessa di fronte all’accusa lanciata dall’esperto di gossip. Ebbene Rosica non si ferma e va avanti con i suoi attacchi, facendo presente che ci dovrebbe essere “più controllo”, in quanto “molto coppie sono fake e le abbiamo smascherate mesi prima”.

A questo punto, la Mennoia ammette di non capire il motivo per cui Rosica scriva “queste falsità”. Inoltre, fa notare: “Non so chi tu sia e non è mia abitudine creare polemica qui però resto perplessa dalle tue affermazioni vaghe”. L’investigatore social, di fronte a questa risposta, anticipa che nemmeno risponderà più e le fa sapere: “Sappi che smaschero coppie da 5 anni”. Il botta e risposta, però, continua con l’autrice che chiede all’esperto di gossip di non offendersi se non lo conosceva prima: “Siete in troppi a scrivere cose non vere per avere hype”.