UeD, Francesca Sorrentino tronista: Manuel Maura reagisce (male)

Manuel Maura reagisce alla notizia che la sua ex Francesca Sorrentino è stata scelta come la nuova tronista di Uomini e Donne. Ma, si proceda con ordine. Ieri, 28 agosto, si è registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Dopo tre mesi di assenza, il pubblico ha finalmente scoperto quali saranno i protagonisti del dating show che li accompagneranno in questa stagione televisiva.

Attraverso l’account ufficiale del programma, sono stati svelati i nuovi tronisti, alcuni dei quali sono già volti familiari per gli spettatori: Francesca Sorrentino (ex partecipante di Temptation Island), Michele Longobardi (ex corteggiatore di Manuela Carriero) e Alessio, imprenditore nel settore della ristorazione di 22 anni. L’annuncio ha generato reazioni contrastanti. Da una parte, c’è chi si è mostrato molto entusiasta di rivedere Francesca e Michele sul trono, avendoli già apprezzati nelle loro precedenti esperienze televisive. Dall’altra, però, molti spettatori sono stufi di vedere sempre gli stessi personaggi in televisione e avrebbero preferito un cambiamento, con nuovi protagonisti a portare freschezza al programma.

In particolare, la presenza di Francesca Sorrentino ha animato parecchio i social. Il m0tivo? In tanti credono che la 24enne non abbia ancora dimenticato l’ex fidanzato, Manuel Maura, e che non sia pronta per aprire di nuovo il suo cuore. Ricordiamo che Manuel e Francesca si sono lasciati nuovamente un paio di mesi fa, e la nuova tronista non aveva nascosto la sua delusione nel vedere l’ex fidanzato in compagnia di altre ragazze solo pochi giorni dopo la rottura.

I due sono diventati noti al grande pubblico dopo aver partecipato nell’estate del 2023 a Temptation Island. Dopo una storia di 2 anni e mezzo piena di alti e bassi, i due avevano deciso di uscire dal programma separati. Una decisione sofferta per Francesca che, quando lo aveva rincontrato negli studi di Uomini e Donne pochi mesi dopo, non era riuscita a nascondere i suoi sentimenti. In quel momento, Maria De Filippi aveva già pensato di offrirle il trono, ma aveva poi capito che Francesca non era ancora pronta per aprirsi a nuove conoscenze.

A distanza di qualche mese da quell’incontro, Manuel e Francesca avevano deciso di tornare insieme e riprovarci ancora una volta. La storia sembrava aver preso finalmente una piega diversa e Manuel aveva affermato di voler cambiare per costruire qualcosa di serio con Francesca. Tuttavia, con l’inizio dell’estate, la storia è finita e, questa volta, pare definitivamente. Ma come ha reagito Manuel Maura nel vedere la sua ex fidanzata sul trono? Sembra che il giovane non l’abbia presa bene. Subito dopo l’annuncio, ha pubblicato una storia su Instagram con un commento eloquente: “Ogni giorno la vita ci riserva grandi sorprese”.

Manuel è stato immediatamente sommerso dalle critiche, soprattutto perché, dopo la loro rottura, è stato subito visto in compagnia di altre ragazze. C’è la possibilità che Maura possa decidere di scendere a corteggiare la sua ex? Chissà…