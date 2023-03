UeD, focose rivelazioni. Quando va in onda la scelta di Federico

La puntata di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani, che con Silvio scaldano lo studio di Canale 5. La dama torinese entra con il sorriso, entusiasta per come sta procedendo la loro conoscenza, ma c’è un ‘ma’. Infatti, la protagonista del Trono Over svela di aver trovato alcuni atteggiamenti e frasi del cavaliere volgari. La maggior parte del pubblico dà ragione a Gemma, anche chi solitamente non la sostiene. Questi telespettatori si chiedono perché la dama non dovrebbe preferire un corteggiamento più romantico e non continue richieste dal punto di vista fisico.

La stessa Galgani fa notare che “manca il contorno sentimentale”. Questo modo di fare di Silvio, che anche in studio si lascia spesso andare a parole spinte, avrebbe bloccato Gemma. Ma secondo Gianni Sperti e Tina Cipollari, fosse stato un altro uomo a farle queste richieste, non avrebbe reagito in questo modo. Entrambi le ricordano la sua storia con Giorgio Manetti, dove non mancava l’aspetto passionale. Ma va anche considerato che il ‘Gabbiano’ ha conquistato la Galgani con il suo modo di fare elegante e delicato, aspetti che l’hanno coinvolta parecchio.

“Evidentemente a te non piace abbastanza. Ti sei avvelenata per uomini che non prendevano iniziativa, adesso ti lamenti del contrario?”, interviene così Tina a UeD. Nonostante ciò, l’opinionista chiede a Silvio di cambiare atteggiamento visto che Gemma è rimasta infastidita da questo suo modo di fare. La Galgani spiega nel dettaglio cosa accaduto in una delle loro recenti uscite, trascorse all’interno di una Spa.

“Sono un chupa chupa? Cosa vuoi leccare? Una cosa del genere la ritengo volgare in quel momento. Magari le cose capitano, ma senza fare la descrizione dicendo ‘vorrei leccarti le gambe’. Lui ha un linguaggio molto fiorito, che si scontra con il mio romanticismo. Stiamo bene insieme. Non si descrivono certe situazioni, ma avvengono”

“Parliamo di Giorgio? Quando stavi con lui non ti vedevo così romantico, ma ti ricordo molto focosa”, risponde Gianni Sperti, che prende prontamente le difese del cavaliere. “A Gemma non piace. Ognuno fa come gli pare, a casa sua. Io Silvio non ti giudico, perché quello che hai detto non ha niente di volgare”, continua l’opinionista.

Silvio spiega che per lui trovarsi dal punto di vista fisico è molto importante. Questo momento scatena l’ironia del web, che scherza su ciò che accade nello studio. A un certo punto, Gianni chiede apertamente a Gemma se prova attrazione fisica nei confronti del cavaliere. “Non mi è indifferente, c’è una parte che mi blocca. Certo, mi piace fisicamente, assolutamente, gliel’ho anche detto”, risponde la Galgani.

“Perché una donna non può volere qualcosa di più moderato?”, chiede subito dopo la dama rivolgendosi a un Gianni decisamente dubbioso. Subito dopo il ballo al centro studio, Tina non ci sta e rientra attaccando la dama torinese:

“A lei piacciono i corpi più giovani. Di punto in bianco vuole questo romanticismo. Se non ricordo male, ti sei sdraiata sul cemento. Pretendo la puntata in cui lei e Giorgio hanno raccontato il loro primo approccio. Maria è una scusa, non le piace questo signore”

Maria, però, smentisce il discorso di Tina, ricordandole che alla stazione c’era stato un bacio tra Gemma e Giorgio. Paola, che in una nuova intervista le ha lanciato una nuova stoccata, prende la palla al balzo per attaccarla ancora. “L’unico che davvero ti vuole, lo rifiuti così. Chiudi quella bocca una volta per tutte”, afferma Paola. “Avrai pure un bel fisico, ma io non ti lecco le ascelle. Mi fa schifo! Il bello è che te l’ho detto in tempo reale, ma tu hai continuato”, ha concluso Gemma.

UeD, quando va in onda la scelta di Federico Nicotera

Finalmente il tronista ha scelto con chi uscire dal programma, concludendo il suo percorso con protagoniste Carola Carpanelli e Alice Barisciani. La puntata andata in onda oggi rappresenta la prima parte della registrazione del 6 marzo, che dovrebbe continuare tra lunedì e martedì. Questo, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma di Maria De Filippi, sul suo profilo Instagram.

Dopo di che, mercoledì prossimo inizierà la registrazione del 7 marzo, che corrisponde appunto al giorno in cui è avvenuta la scelta di Federico. “Molto probabilmente giovedì prossimo vedremo la scelta”, si legge. Dunque, non nei primi giorni, ma nel corso della prossima settimana i telespettatori avranno modo di assistere a questo momento tanto atteso.