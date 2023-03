Una dama di Uomini e Donne si espone, svelando cosa pensa non solo dei cavalieri con cui ha intrapreso delle conoscenze, ma anche di Gianni Sperti e Gemma Galgani. Si tratta di Paola Ruocco, un volto assai discusso in questa edizione del programma di Maria De Filippi. La dama si svela in una nuova intervista sul nuovo numero del Magazine dedicato al dating show di Canale 5 facendo un bilancio della sua esperienza. Quello all’interno dello studio è un percorso che la diverte e che le permette di essere se stessa.

Nella vita di tutti i giorni spesso Paola si deve trattenere, invece nel programma ha la “grande possibilità” di sentirsi libera. Ma non sta andando bene dal punto di vista dell’amore. Infatti, non è riuscita ancora a trovare l’anima gemella. Nei giorni scorsi è stata nuovamente al centro delle polemiche con Gemma e Silvio. Oggi, dopo varie delusioni, preferisce andarci con i piedi di piombo nelle sue frequentazioni, tanto che crede di essersi di nuovo chiusa “un po’ a riccio”. A questo punto, rivela che i cavalieri nel programma seguirebbero un po’ tutti lo stesso modus operandi.

“Ho constatato che gli uomini che ho frequentato all’interno del programma hanno tutti lo stesso modus operandi: all’inizio sono carini, disponibili, mi confidano di essere alla ricerca di una donna matura e responsabile, di voler trovare il vero amore ma poi quando si vedono in tv cambiano completamente…”

Il cavaliere che ha deluso di più Paola a UeD è stato Antonio. Quest’ultimo, mentre lei era alle prese con il trasloco, le è stato molto vicino con tante video chiamate. Qualcosa poi, però, sarebbe cambiato. In particolare, questo quando il cavaliere “ha iniziato a dire che voleva frequentare altre donne con la scusa di voler capire se gli mancassi”. Ha notato una certa gelosia in lui quando anche lei ha deciso di uscire con altri uomini.

Alla fine Antonio pare abbia messo totalmente da parte Paola fino a quando c’è stata la questione legata alla sua proposta fatta a Silvio di ballare insieme. “A quel punto ha trovato la scusa per chiudere pubblicamente quando in realtà era da un po’ che non ci sentivamo: è stata tutta scena la sua”, spiega la dama. Crede che il suo intento non sia stato capito. Ribadisce che la sua intenzione era quella di scambiare due chiacchiere con Silvio.

Paola afferma che voleva semplicemente complimentarsi con il cavaliere “per il modo in cui stava corteggiando Gemma, non di certo per provarci”. La dama conferma di non provare interesse nei confronti di Silvio, ma vorrebbe un uomo come lui, sicuro di ciò che vuole. Le viene fatto notare nel corso dell’intervista che invece Alessandro Sposito le piaceva “come piaceva a Gemma”.

Non nega di trovare Alessandro un bell’uomo e di non esserci uscita per infastidire la Galgani. Sposito ora forma una coppia con Pamela, tanto che hanno lasciato il programma ormai da diverse settimane. Non nega di essere rimasta delusa dal comportamento del cavaliere. Al di là di tutto, vedere Pamela così felice per lei “è stato bellissimo”.

Uomini e Donne, Paola: stoccata a Gemma e replica per Gianni

E se Gemma avesse il suo lieto fine con Silvio, Paola sarebbe così felice? La Ruocco risponde che poco le importa quando discutono o discuteranno, non potrebbe non essere felice per la dama torinese. Nonostante ciò, ci tiene a fare una precisazione che di sicuro non farà piacere alla Galgani.

“La sua reazione al mio ballo con Silvio non ha fatto altro che confermarmi che lo sia… a lei trema la terra sotto i piedi se qualcuna si avvicina all’uomo che le piace e che la corteggia”

In studio, Paola deve anche affrontare le reazioni di Gianni Sperti, che ha dimostrato di credere poco in lei. L’opinionista spesso definisce la dama ‘Crudelia De Mon’, appellativo in cui lei non ci si rivede per nulla. Non capisce, infatti, quale dei suoi comportamenti abbiano portato Gianni a darle questo soprannome. Sente di essere “una dei buoni”, assicurando che chiunque la conosca sa che è “una persona dolce, disponibile, altruista, sempre allegra anche nei momenti più bui”.

A detta sua, Gianni non avrebbe capito che non è una persona bugiarda e si dice dispiaciuta di questo. Vorrebbe che si capisse in studio che non è una donna capace di portare rancore.