Un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si svela in una nuova intervista e torna a parlare della Galgani con nostalgia

Un volto storico di Uomini e Donne si svela in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma. Si tratta di Marco Firpo, con cui Gemma Galgani ha avuto una lunga conoscenza molto passionale. L’ex cavaliere ligure confessa che in questo momento non sta bene. Infatti, Marco ha avuto di recente un incidente, non appena è tornato da Praga. Scendendo nel dettaglio, Firpo racconta di essere caduto e di essersi rotto una spalla. Pertanto, oggi ha un tutore e ammette di avere un forte dolore.

Purtroppo Marco si ritrova ad affrontare una serie di problemi cardiaci. Sta seguendo le cure adeguate dopo aver subito ben tre interventi delicati. Fortunatamente la tecnologia di oggi gli permette di vivere una vita normale. Il dolore lo porta ad avere “un face to face” con la sua identità più profonda, continuando comunque a vivere con il suo stile di vita. Ebbene Marco Firpo vive ancora nel vecchio frantoio dell’Ottocento, che è stato ristruttura ad abitazione.

L’ex cavaliere del Trono Over di UeD ha tentato di tenerlo com’era il più possibile. Oggi Marco confessa di non avere ancora comprato un televisore e il motivo riguarda Gemma: “Anche perché mi nutro di nostalgia e vedere Gemma a Uomini e Donne sarebbe un’esperienza troppo forte”. Per questo, Firpo non sa cosa sta accadendo alla Galgani all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Non appena gli viene raccontato quanto successo con Silvio, Marco dichiara di poter parlare in quanto conosce Gemma molto bene.

“Quando stavamo insieme io ero stato il primo a non voler fare subito l’amore, perché avvicinarmi piano e condividere l’intimità nel momento in cui fossi stato completamente innamorato. Per me se non ci piacciamo è inutile fare l’amore, se ci piacciamo possiamo anche aspettare”

Marco Firpo fa presente che Gemma non è il tipo di persona che si scandalizza di fronte a frasi un po’ spinte. Ma può assicurare che la dama torinese fa un passo indietro quando ha una senza negativa. Ricorda di aver atteso un mese prima di andare oltre con la Galgani “e quando è arrivato il momento è stato meraviglioso”.

Per lui quella è stata un’esperienza che ricorda quasi ogni giorno e porterà dentro di sé per sempre. Inutile precisare che Marco era davvero innamorato di Gemma, di cui continua ad avere dei bei ricordi. La passione per la vita che ha la Galgani l’avevano travolto e ancora oggi Firpo ricorda “il suo profumo, i suoi bisbigli”.

Non vuole commentare il comportamento di Silvio, in quanto non ha seguito la loro conoscenza. Nonostante ciò, crede che Gemma sia “un po’ strega”, poiché è capace di leggere bene le situazioni. Tra loro non c’erano limiti e Marco è convinto che la Galgani “sarebbe in grado di sedurre anche un monaco tibetano”.

Con lei non doveva stare attento a ciò che diceva e sapeva che poteva andare oltre perché si trovavano sulla stessa lunghezza d’onda. Infatti, tra loro c’era molto desiderio, ma anche tanta tenerezza. “La prima volta con Gemma: una vertigine”, dichiara Marco. Tina Cipollari in studio, per accusare Gemma di non essere davvero interessata a Silvio, ha citato spesso un loro momento di passione.

Oggi Firpo racconta che si trovavano in una piazzola di sosta dell’autostrada, dove c’è appunto stato “un bacio intensissimo, romanticissimo, da film”. Ed è forse quel romanticismo di cui parla oggi Marco che Gemma cercava in Silvio. Infatti, Firpo precisa che quanto accaduto tra loro fisicamente era dettato dai forti sentimenti che li tenevano uniti.

Ricorda tutto della sua conoscenza con Gemma e sembra che Marco nutra ancora qualcosa di importante per lei. Dopo la relazione con la Galgani, l’ex cavaliere di UeD non ha più avuto alcuna storia d’amore.

“Sì. Le spiego con una metafora: mi sento come un animale ferito a una zampa, che poi avrà una zampa iperalgesica, molto più sensibile. Viene istintivo proteggerla, soprattutto se qualcuno si avvicina, anche con buone intenzioni. Pensi possa essere un agguato… e ringhi, mordi. Mi sono reso conto della ferita con il passare del tempo, perché ne sentivo tanto la mancanza, ogni giorno di più”

Oggi, però, Marco Firpo preferisce coltivare il ricordo di Gemma piuttosto che vederla in televisione: “Sì, esatto. Ho tutto nella mia testa”. La sua vita si divide tra alzarsi la mattina molto preso con i pescatori e restare a casa la sera ascoltando la radio.