Uomini e Donne Trono Over: che fine ha fatto Marco Firpo e come sta oggi dopo l’operazione al cuore

Da tempo Marco Firpo è sparito dal Trono Over di Uomini e Donne. Qualche mese fa l’ex fidanzato di Gemma Galgani ha dovuto affrontare una lunga e rischiosa operazione al cuore. Il ligure ha rischiato di morire, come raccontato in un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna. L’uomo si è dovuto sottoporre a due interventi ravvicinati per via di alcune complicazioni. “Nell’ultimo intervento, a pochi mesi di distanza dal primo in cui mi avevano sostituito una valvola che non si chiudeva bene, ho rischiato di morire. Ho avuto una endocardite, un’infezione che si era mangiata la valvola sostituita e mi provocava dolori ovunque”, ha raccontato Marco. Quell’intervento è stato complicato, è durato ben dieci ore e Firpo ha rischiato di morire. Per fortuna ha avuto la meglio ma il post operazione non è stato dei più facili: ha dovuto prendere un sacco di antibiotici che lo hanno portato ad avere problemi ai denti, alle gambe, alle braccia.

Oggi Marco Firpo sta meglio, ha recuperato quasi del tutto la sua forma fisica. Per la riabilitazione fa dieci chilometri al giorno di camminata veloce ma anche yoga e meditazione. Senza dimenticare l’alimentazione sana, come sempre fondamentale. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di parlare di Gemma Galgani, la donna con la quale ha vissuto una romantica storia d’amore la scorsa estate. Al rientro dalle vacanze, Gemma e Marco si sono lasciati e Firpo non sembra avere rimpianti. “Gemma è molto divertente. Una persona a cui hai voluto molto bene e di cui sei stato innamorato non si dimentica, ma non c’è più quel trasporto. L’amore deve essere coltivato, altrimenti scema, e noi ci siamo persi, ma serenamente” ha spiegato Marco.

Marco Firpo pronto a tornare a Uomini e Donne

Archiviata Gemma Galgani, Marco Firpo è pronto – all’età di 56 anni – a conoscere un’altra donna, ad innamorarsi di nuovo. Per questo non esclude un eventuale ritorno al Trono Over di Uomini e Donne, magari già dal prossimo settembre. “Maria De Filippi è una persona fantastica. Tramite le sue collaboratrici si è interessata alla mia salute, la redazione mi è stata molto vicina”, ha confidato l’uomo.