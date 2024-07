UeD, Ernesto è fidanzato: ferocia sul web e retroscena De Filippi

Ernesto Russo dopo Uomini e Donne ha una nuova fidanzata. Ebbene sì, l’ex cavaliere del Trono Over ed ex corteggiatore di Ida Platano ha ritrovato l’amore lontano delle luci dei riflettori. Lo fa sapere lui stesso attraverso il suo ufficiale profilo Instagram, parlando di lei durante una diretta e condividendo un post che li ritrae insieme felici. Si chiama Marta ed è ufficialmente la sua dolce metà, ma non mancano le polemiche. In particolare, Ernesto si è ritrovato costretto a dover difendere la sua fidanzata da insulti e offese da parte di alcune donne che l’hanno criticata sull’aspetto fisico.

Facendo il punto della situazione, Ernesto ha lasciato UeD dopo essere stato travolto dalle polemiche in studio per via di alcune segnalazioni giunte alla redazione. Di sicuro è stato uno dei protagonisti dell’edizione che si è da poco conclusa, durante la quale ha frequentato, tra le varie dame, Barbara De Santi. Nel corso di una diretta con Fralof su Instagram, l’ex cavaliere ha deciso di parlare nuovamente della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. In questa occasione, ha dato delle spiegazioni su alcune dichiarazioni da lui stesso rilasciate di recente legate ai suoi discorsi tagliati dalla redazione.

Russo ci ha tenuto a precisare che dietro le quinte si decideva di tagliare i suoi discorsi perché ha “un modo un po’ particolare di parlare” e non perché intendessero bloccarlo. Allo stesso tempo, Ernesto ha ammesso che in studio i presenti si divertivano, compresa Maria De Filippi:

“Però si divertivano, la De Filippi rideva come una pazza. Era ovvio che quei discorsi venissero tagliati, ma era un modo mio di dialogare, a volte ero troppo, non è che andavo oltre, non erano discorsi volgari. La redazione mi ha sempre detto di essere me stesso, non mi hanno mai detto di non dire certe cose”

Uomini e Donne, Ernesto e la nuova fidanzata Marta: attacchi feroci

Sempre nel corso di questa intervista, Ernesto ha annunciato di avere una fidanzata, Marta. Russo ha sottolineato che gli piace molto e di essere certo di aver trovato l’amore. Ha raccontato di averla conosciuta durante una delle serate che fa. Marta è più piccola di lui, in quanto ha 35 anni. L’ex cavaliere ha precisato che stanno insieme da fine maggio. Prima dell’intervista, Ernesto ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae felice insieme alla fidanzata: “Me gustas tu. La grande bellezza”.

Lo scatto ha ricevuto commenti alquanto tristi, ai quali Russo non ha potuto non replicare. “Certo fate proprio schifo. Che donne di m… Vergognatevi”, ha scritto a tutte coloro che hanno condiviso offese e insulti nei confronti di Marta, colpendola sull’aspetto estetico. Nel corso della diretta, l’ex cavaliere ha confermato il suo dispiacere:

“Sono stati vergognosi alcuni insulti di certe donne sul suo aspetto fisico, io la trovo bellissima, ma si parla tanto di solidarietà femminile e poi si offende così, ho messo questa foto ed è stato terribile, li avrei bloccati tutti”

Ernesto Russo dopo UeD torna a colpire Barbara

Ernesto è tornato a parlare anche di Barbara De Santi, lanciando una bella stoccata. L’ex cavaliere ha raccontato che Marta è una ragazza intraprendente e “poliedrica per davvero”. Ha poi aggiunto: “Non come Barbara nel suo libro che dice solo ca**ate”. Non solo, Russo ha svelato i suoi sospetti su Barbara, legati alle segnalazioni che hanno poi portato alla sua decisione di lasciare UeD:

“Lei ha fatto un’intervista dove diceva che non faceva parte delle segnalazioni che hanno mandato su di me in studio, mentre il giorno prima che uscivano queste segnalazioni lei mi ha detto che aveva delle foto mie con una ragazza e sono certo le abbia girate alla redazione. Non c’è niente di male in questo, ma non dire che non è vero perché Barbara lì dentro si è sempre fatta i ca**i di tutti, lo sapevano tutti lì dentro, compresa la redazione”

A prescindere da come andranno le cose con Marta, Ernesto non ha intenzione di tornare nel programma di Canale 5. L’ex cavaliere ritiene di essere “un po’ incompatibile” con la trasmissione “anche solo per i termini che ho usato, anche con Marcello”. Dentro quello studio ha stretto amicizia con Mario Cusitore, con cui c’è ancora un legame. Si sentono tutti i giorni e si vedono quanto è possibile. Ernesto ha assicurato che fino alla fine l’ex rivale ha tentato di riconquistare Ida Platano, senza riuscirci.

Crede che entrambi fossero presi l’uno dall’altra e che fuori sarebbe potuta nascere una bella storia d’amore. Ma visto il finale, Russo vorrebbe vedere Mario sul Trono.