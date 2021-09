UeD, è caos: volano schiaffi, il programma costretto a tagliare la scena

Si è acceso un violento scontro in studio e Maria De Filippi ha anticipato che la scena non andrà in onda; intanto, per Andrea Nicole è scattato il primo bacio

Nello studio si è accesso il caos nello studio di Uomini e Donne, nel corso della registrazione di ieri, domenica 26 settembre 2021. Questa scena verrà addirittura tagliata dalla redazione per la messa in onda della puntata. Ma cos’è accaduto? Sicuramente è stata una registrazione ricca di colpi di scena! Le anticipazioni rivelano che ciò che è accaduto ha spinto Maria De Filippi ad annunciare che non avrebbe mai mandato in onda un momento del genere. Dunque, ha anticipato che i telespettatori non vedranno la scena.

Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, al centro dell’attenzione è finito il cavaliere Graziano, il quale ha raccontato che sta frequentando una dama. Tra loro è avvenuto, però, in studio un fortissimo litigio. Lo scontro è nato a causa del racconto fatto dall’uomo. Scendendo nel dettaglio, ha raccontato che sono usciti insieme e che la dama ha voluto togliere tutti i vestiti, per poi lasciargli un paio di slip in macchina per ricordo. Per provare questo suo racconto, ha giurato che avrebbe fatto vedere la foto a Gianni Sperti.

Ed è a questo punto che la dama si è alzata e ha tirato un bello schiaffo a Graziano. Non si sa se la donna abbia confermato o smentito il racconto, che risulterebbe davvero di pessimo gusto. Intanto, a UeD Ida prosegue la sua conoscenza con Marcello e sembra andare tutto per il meglio. Per quanto riguarda tronisti e corteggiatori, nella serata di ieri è uscito fuori che Maria ha mandato a casa Joele Milan, dopo averlo sbugiardato!

Invece, il percorso di Andrea Nicole procede abbastanza bene. La tronista ha dato il suo primo bacio, a Ciprian. Durante la loro esterna, lei stessa ha fatto spegnere le telecamere e ha baciato il corteggiatore. Ma Gianni Sperti è intervenuto per commentare e si è mostrato perplesso sul ragazzo.

L’opinionista non crede alle parole di Ciprian, in quanto pare che nella registrazione precedente, Armando Incarnato gli abbia consigliato di baciare Andrea Nicole. E così, l’esterna successiva è successo. Dunque, la cosa non quadra per Gianni.

Nel frattempo, Matteo è uscito con una ragazza, Noemi, e insieme sono stati benissimo. Maria, la corteggiatrice che la scorsa settimana ha attirato l’attenzione per i suoi modi di fare, non era presente durante la registrazione di ieri.

Dunque, si presume che non stia più corteggiando il tronista. Per Roberta c’è stata un’esterna molto tranquilla, con Samuele.