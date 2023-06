UeD, due ex volti insieme? “Si sa da sempre”, Gianni lo sospettava

Due ex storici partecipanti del Trono Over stanno facendo parlare e c’è chi è convinto che Sperti avesse ragione sul loro conto

Cosa succede tra i due ex volti di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Anna Tedesco? Un video sta scatenando i telespettatori da anni convinti che tra loro ci sia sempre stato qualcosa di più di una semplice amicizia. Gemma Galgani non ha mai digerito lo stretto legame che il suo ‘Gabbiano’ aveva con Anna. E nello studio di Canale 5 c’è sempre stato il sospetto che i due fossero amanti. In particolare, Gianni Sperti più volte aveva palesato di avere questo dubbio. Ora sembra proprio che i due non vogliano più nascondersi.

Giorgio e Anna da diverse settimane stanno condividendo sui social network video e foto che li ritraggono felici insieme. Ma a scatenare oggi i fan del noto programma di Maria De Filippi è stato un video condiviso dall’ex dama nella giornata di ieri. Anna ha pubblicato un filmato in cui appare spensierata con Manetti. In realtà, non ci sono baci o effusioni particolari in questo video. Eppure Giorgio e Anna si mostrano proprio come una coppia, mentre scattano foto e mangiano al ristorante.

Una bella amicizia che dura ormai da anni oppure è in corso una vera e propria relazione amorosa? I due ex volti storici di Uomini e Donne hanno sempre dichiarato di non essere una coppia, ma di essere semplicemente due grandi amici. Questo anche quando nel programma arrivavano segnalazioni sul loro conto.

Gianni Sperti è stato uno dei tanti che ha sempre puntato il dito contro Manetti e Anna, sostenendo che i due fossero una coppia in gran segreto. Se così fosse, perché non dirlo? Molti credevano che fosse tutto frutto di un piano di Giorgio per continuare a tenere l’attenzione puntata sulla sua storia d’amore con Gemma Galgani.

Eppure questo nuovo video condiviso da Anna Tedesco nelle scorse ore mostra una coppia che si diverte a fare foto e a trascorrere del tempo insieme in giro per la città. Sotto il post social in questione, sono tanti i telespettatori che palesano il loro disappunto, convinti che abbiano sempre preso in giro tutti parlando di un’amicizia.

“Ormai si era ben capito da diversi anni che stanno insieme e ora non ci sono più dubbi, inutile nasconderlo”, “Ma ti lamenti che la gente è maligna su te e Giorgio, ma tu la provochi però”, “Si sapeva da sempre” e ancora “State insieme, non ci sono più dubbi”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti e c’è anche chi si dice felice di vederli insieme come una coppia.

Va precisato che queste sono, per il momento, solo supposizioni, in quanto Giorgio e Anna hanno sempre dichiarato di essere solo dei grandi amici. Da parte di entrambi, però, questa volta regna il silenzio. Infatti, nessuno dei due conferma o smentisce. E da qualche mese si parla di un’eventuale ritorno di Manetti nel parterre.

Dunque, nella prossima edizione di UeD – di cui a breve inizieranno le registrazioni – potrebbe tornare Giorgio. Certo, bisognerà capire se questo sarà possibile visto che con Anna Tedesco sembra formare una coppia.