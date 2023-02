Nel corso della puntata del 14 febbraio 2023, in studio nasce il caos quando Ida e Alessandro fanno il loro ingresso in studio

Una puntata di Uomini e Donne epica, durante la quale si accende un fortissimo scontro tra Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Il pubblico va in tilt non appena si accende la lite, con Maria De Filippi intenta a separare i litiganti. La scena della rissa quasi sfiorata, di cui hanno parlato le anticipazioni nei giorni scorsi, è stata tagliata. Il programma ha preferito non mandare in onda questa fase della puntata, tanto che improvvisamente non si capisce come mai Riccardo sia in piedi.

Facendo il punto della situazione, Maria annuncia che Ida e Alessandro stanno per entrare in studio per parlare della loro storia e per avere un confronto con Riccardo. Quest’ultimo si fa portare, dopo essersi accordato con chi lavora dietro le quinte, i popcorn. Ecco che entrano e Ida inizialmente dichiara di voler parlare prima di come sta procedendo la storia con Alessandro, per poi passare alle cose negative. “Sì mi emoziono. Mi mancate, siete importanti e lo sarete per sempre nella mia vita”, dichiara la Platano.

Ma non c’è tempo a UeD per parlare di cose belle. Ida si ritrova a doversi subito scagliare contro Riccardo, accusandola di averla criticata per il suo ruolo di mamma attraverso la sua recente intervista rilasciata al Magazine del programma. Quando lui la attacca, invece, per essere tornata in studio solo per avere questo scontro, lei precisa: “Io ho avuto l’invito da Maria e dalla redazione”.

Questa scena si conclude con Alessandro che furioso si gira verso Riccardo e afferma: “Non ti permettere più di parlare della mia fidanzata e di suo figlio nelle interviste”. A questo punto, ci sarebbe scattata la rissa sfiorata, che non andrà mai in onda. Infatti, si passa improvvisamente a un altro momento, in cui Maria cerca di calmare Riccardo distante dal centro studio. La De Filippi ci tiene a fare un appunto su Ida:

“Dai Riccardo vieni con me, però adesso parliamo civilmente? Ida un secondo, anche tu ora ti alzi? Ma è possibile che voi state così tutte le volte? Non capisco come sia possibile. Ida ma scusami aspetta un attimo. Sei tornata da Miami, felice con lui, sei fidanzata, fregatene!”

Ida risponde affermando di non poter accettare il fatto che lui l’abbia attaccata sul suo ruolo di mamma. “Scendi Ida! Chi sei tu per venire qua a parlare di Riccardo?”, continua Guarnieri. Su questo, Maria però deve sottolineare un dettaglio: “Qui c’è un equivoco. È stata invitata, lui voleva venire, lei no”. Ma i toni non si placano e l’ex dama di origini siciliane urla dichiarando che Riccardo non dovrà più permettersi di parlare di lei e di suo figlio.

Maria tenta di tenere a bada Riccardo, mentre Armando Incarnato è rimasto senza sedia. Secondo le anticipazioni, durante la scena tagliata, diversi cavalieri, Gianni Sperti e Federico Nicotera si sarebbe messi in mezzo per separare Guarnieri e Alessandro (come dei bodyguard, come sottolineano sui social i telespettatori). A un certo punto, il cavaliere napoletano si ritrova senza sedia, poiché De Filippi l’ha presa per far sedere Riccardo vicino a lei.

Non solo, la conduttrice deve sedersi nella postazione dei corteggiatori per tenerlo a bada. “Vergognati, hai sputato su cinque anni di storia”, tuona ancora Riccardo. Viene letta così la parte dell’intervista sul Magazine in cui Guarnieri parla di Ida. Maria si espone e crede che il cavaliere tarantino non abbia rivelato ciò che intende Ida sul ruolo di madre. Questa la frase incriminata:

“So che in questi giorni sono a Miami e la cosa mi stupisce più che altro perché, quando Ida stava con me, si faceva problemi a muoversi così spesso per via delle responsabilità che ha, anche come madre”

Mentre De Filippi a UeD difende su questo punto Riccardo, Ida si dice convinta che in questa sua affermazione ci sia una velatura di attacco. A un certo punto, però, la padrona di casa sente di dover prendere anche le parti della Platano.

“Dai su, ci sta Riccardo che si sente ferita. Ci sta che quello che dici la ferisce. Posso anche chiederti, nel momento stesso in cui vedi loro due e sai che sono partiti, un po’ ti secchi? Penso sia umano”

Urla e lacrime continuano a caratterizzare questo fortissimo scontro, che ora vede protagonisti solo Ida e Riccardo. “Mi sono salvata, vivo! Per quattro anni non ho vissuto”, dichiara urlando la parrucchiera di Brescia. Gianni concorda con lei e fa notare che oggi è un’altra persona, perché di fronte a sé ha una persona diversa da Riccardo.

Ida contesta le dichiarazioni di Riccardo rilasciate al giornale! Voi che ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/TvaBBUbsnC — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 14, 2023

Guarnieri, però, è davvero fuori di sé e continua a urlare: “Lo riconosci perché con me era tutto falso? Le avrei dato qualsiasi cosa”. Ma Gianni, ancora una volta, gli va contro: “Oggi è felice e serena”. Riccardo esagera, continua a dire che Ida dovrebbe vergognarsi e poi si rivolge di nuovo ad Alessandro: “Poveraccio che non sei altro”.

Ed è a questo punto che Ida si alza dalla sua sedia, lo raggiunge e gli urla contro avvicinandosi sempre di più al suo viso: “Poveraccio a chi? Guardati! Sei irrisolto. E non ti azzardare di dare del poveraccio al mio uomo”. Guarnieri non si ferma: “Ho sognato per anni di vederti così per me. Vergognati”. Maria fa notare a Riccardo che Alessandro non c’entra nulla in ciò che è accaduto tra loro.

Dopo di che, la conduttrice riesce ad andare avanti e fa entrare un regalo che Ida ha preparato per Vicinanza. I due alla fine si lasciano andare a un lungo bacio e Maria si mostra seccata: “E basta!”. La puntata va avanti con la coppia che resta in studio per seguire gli altri percorsi. Alla fine, Tina Cipollari finisce per tirare una torta sulla faccia e sulla testa di Riccardo.

TINA TIRA UNA TORTA IN FACCIA A RICCARDO ✈️ #uominiedonne pic.twitter.com/jUYrONd6ys — trashtvstellare (@tvstellare) February 14, 2023