UeD, De Filippi liquida con classe. Nuova dama è l’ex di Guarnieri

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 dicembre 2023, Gemma torna al centro della scena, con Maria De Filippi che la tutela e poi liquida per lei un cavaliere. Intanto, in queste ore arrivano delle segnalazioni su Serena, la dama che è arrivata nel programma per conoscere Marco Viola. Tornano, intanto, al centro dell’attenzione Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Ida Platano.

Uomini e Donne: Gemma smaschera Vincenzo, Maria De Filippi lo saluta

“Non è come voi pensate”, dichiara Maria De Filippi a UeD rivolgendosi ai due opinionisti che vedono Gemma Galgani poco entusiasta di sedere al centro studio con Antonio C. La dama torinese ogni tanto torna in scena e sono ormai lontani i tempi in cui il programma doveva puntare solo su di lei per avere dei contenuti. Intanto, oggi Maria manda in onda una clip che ritrae Gemma dopo la scorsa registrazione, mentre parla con Vincenzo R. La conduttrice annuncia che oggi Antonio torna in studio solo per salutare tutti, in quanto la Galgani ha deciso di chiudere la conoscenza.

Antonio non ha nulla da dire contro la dama torinese, in quanto è stata molto carina nei suoi confronti in questa breve conoscenza. Inoltre, ha apprezzato la sincerità di Gemma, che ha ammesso di vederlo solo come un amico. Nel frattempo, la Galgani ha conosciuto Vincenzo. Antonio dimostra di essere una persona davvero bella, mentre saluta tutti e dichiara di voler essere coerente, andando via, in quanto era giunto nel programma per conoscere Gemma.

Tutti apprezzano la sua scelta e la Galgani gli chiede di restare, magari per conoscere altre dame. Ma Antonio con eleganza lascia il programma, salutando come un gentleman le dame. Dopo di che, Maria apre il collegamento con Vincenzo, che si trova a casa a causa di un colpo della strega. Gemma era entusiasta di questa conoscenza, ma lui la sera prima ha sminuito tutto e l’ha delusa.

“Ti spiego cosa succede qua: Gemma oggi va dalla redazione e dice di essere delusa. Parla di una storia che sta nascendo. Lei dopo la vostra cena chiude infatti con Antonio. Tu, però, le dici di non raccontare tutto della serata, anche se non è accaduto nulla di particolare. Quando le arriva questa telefonata, in cui tu le dici di dire solo in parte cosa è successo tra voi, per lei è una mazzata. Perché le dici di non dire niente? Ti vergogni di essere uscito con lei?”

Vincenzo spiega che per lui non è stato come “uscire insieme”. Semplicemente lui l’avrebbe accompagnata in albergo e si sono fermati a cenare. Se Filippi sembra credere a Gemma, tanto che le chiede di raccontare che si sono sentiti tutti i giorni al telefono e che lui l’ha tratta “in modo familiare”. A questo punto, Vincenzo racconta di volerla sentire solo come amica. Tina, però, lo attacca chiedendo di non farlo più tornare in studio. Anche Gianni prende le difese della dama, in quanto il programma non funziona per creare amicizie.

Maria poi spiega perplessa: “Oggi dovevano raccontare come stava andando, ma stamattina c’è stato questo colpo della strega…”. Alla fine, De Filippi liquida il cavaliere, probabilmente avendo capito che le sue intenzioni potrebbero essere poco chiare:

“La cosa che conta è che lui non è interessato. Lo si vede che non è stata una sua fantasia! Penso, però, che sia umiliante per te continuare. Va bene, Vincenzo ti salutiamo”

Con queste parole, Maria fa capire chiaramente di credere a Gemma su quanto accaduto.

Uomini e Donne, Gianni conferma il sostegno a Ida e Roberta

La puntata inizia con un acceso confronto tra Gianni Sperti e Alessandro Vicinanza. Come Cristina Tenuta, l’opinionista crede che il cavaliere stia solo illudendo Roberta Di Padua. Maria De Filippi mette fine a questo blocco chiedendo a Ida Platano di sedere al centro studio. A questo punto, sorge spontanea la battuta di Gianni, il quale fa notare che è strano sentire parlare di Alessandro e Roberta, per poi passare a Ida. Vicinanza crede che sia un attacco nei suoi confronti questo.

Sebbene spesso lo critichi, questa volta Sperti non voleva esprimersi contro di lui. Sì accende un nuovo battibecco, durante il quale Tina Cipollari interviene rivolgendosi a Gianni: “Ma chi sei il padre di Ida?!”. A questo punto, Sperti spiega una volta per tutte che è molto legato alla Platano e a Roberta, perché prima di essere un’opinionista è un essere umano.

“Io credo a Ida e Roberta in questo momento. Ci tengo a loro due. Sono un essere umano. Se credo che una persona sia sincera e l’altra che sia falsa, mi comporto diversamente”

Maria sostiene il discorso di Gianni, confermando che lui può avere il suo pensiero. Continua la conoscenza di Ida e Mario. Dopo la registrazione precedente, la tronista si è scagliata contro il corteggiatore e David. Era una furia perché entrambi non avevano avuto una particolare reazione nel vederla vicina a Ernesto.

Maria De Filippi manda in onda la clip che ritrae la sfuriata e il confronto successivo con Mario, che l’ha poi raggiunta in camerino. Qui hanno nuovamente litigato, ma oggi in studio Ida non trattiene il sorriso quando lo rivede. Si percepisce che è lui al momento il corteggiatore che ha più colpito la tronista. Di queste ne è convinto anche Gianni Sperti

UeD: Serena sarebbe l’ex storica di Riccardo Guarnieri

Serena è interessata a Marco e lui ha deciso di conoscerla! #UominieDonne pic.twitter.com/aSNyM93jP6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 20, 2023

Arriva una segnalazione sulla nuova dama, Serena. Quest’ultima è giunta nel programma per conoscere Marco Viola e subito ha attirato l’attenzione del pubblico. In queste ore sono arrivate delle segnalazioni sulla nuova dame, raccolte da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso più di un messaggio che ha ricevuto da alcuni utenti. Uno tra questi racconta che Serena sarebbe un’ex fidanzata storica di Riccardo Guarnieri.

Sì tratterebbe della donna con cui il cavaliere tarantino, che oggi pare sia di nuovo single, era stato beccato del 2022. In quel periodo, Riccardo aveva spiegato che la donna è una sua ex fidanzata, con cui ha avuto una relazione tanto tempo prima, e che si sono rivisti solo in amicizia.

Questa non è l’unica segnalazione ricevuta da Deianira. Infatti, subito dopo un altro utente si è detto convinto del fatto che Serena abbia addirittura più di un fidanzato fuori dal programma. Ovviamente quest’ultima segnalazione bisogna prenderla con le pinze.